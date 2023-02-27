Пернаті бродяжки. Збурення в магнітному полі Землі змушують птахів відхилятися від курсу

У новому дослідженні вчені зосередилися на небезпеках, із якими стикаються перелітні птахи, та їхньому вмінні адаптуватися до них.

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Не секрет, що несприятливі погодні умови здатні дезорієнтувати птахів під час осінніх міграцій, що змушує їх відхилитися від курсу й опинитися на незнайомій території. Проте вчені зосередилися на питанні, чому птахи також часто відхиляються від своїх маршрутів, навіть якщо погода не є головним чинником, пише Sci Tech Daily.

У новому дослідженні вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі зосередилися на вивченні того, як збурення в магнітному полі Землі можуть призвести до того, що птахи збиваються зі своїх шляхів міграції, це ще називають "бродяжництвом". Водночас таке відхилення від курсу не пов'язане з погодними умовами й особливо поширене під час осінньої міграції.

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Магнітне поле нашої планети проходить між Північним і Південним полюсами та створюється декількома чинниками, як над, так і під поверхнею Землі. Десятиліття досліджень свідчать, що птахи здатні відчувати магнітні поля, в чому їм допомагають магніторецептори в їхніх очах, і нове дослідження підтверджує це твердження з екологічної точки зору.

За словами автора дослідження, доцента кафедри екології та еволюційної біології Моргана Тінгі, з'являється все більше свідчень того, що птахи здатні бачити геомагнітні поля та навіть використовувати їх, як "навігатор". Однак це може зіграти з перелітними птахами злий жарт — коли самі магнітні поля порушені, порушується й здатність птахів орієнтуватися за ними. Подібні збурення можуть виникнути через магнітне поле Сонця в періоди його підвищеної активності, сонячних плям або спалахів, а також інших джерел.

За словами Тінглі, орієнтуватися за спотвореним магнітним полем надзвичайно складно — по суті, це "використання спотвореної карти", яка збиває птахів.

У ході дослідження вчені вивчили дані понад 2 мільйонів птахів, що становлять понад 150 видів, які були відловлені та випущені в період із 1960 по 2019 роки. Вивчивши дані, вчені виявили, що "бродяжництво" перелітних птахів насправді більше було пов'язане з погодними умовами. Проте вчені також виявили сильну кореляцію між птахами, які були спіймані далеко за межами очікуваного ареалу, та геомагнітними збуреннями, що сталися під час їхньої осінньої чи весняної міграції. Однак особливо яскраво цей зв'язок усе ж таки виражався восени.

За словами Тінглі, вони з колегами не виявили зв'язку між віком птахів і їхнім "бродяжництвом", а тому вважається, що вони однаково покладаються на геомагнетизм незалежно від їхнього міграційного досвіду.

Дослідники вважають, що результати їхнього дослідження допоможуть пролити світло й на поведінку інших тварин, які також втрачають орієнтацію під час міграції та виявляються далеко від свого звичайного маршруту, наприклад, ідеться про китів. Тіглі зазначає, що на це дослідження, по суті, надихнули кити, викинуті на берег, а тому вони з колегами сподіваються, що ця робота допоможе іншим дослідникам, які вивчають навігацію тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться з нашим світом, якщо всі птахи вимруть.