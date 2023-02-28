Токсичный порошок или "перхоть" штормов: откуда взялась пыль, падающая с неба в США (фото)

Странное порошкообразное вещество появилось сразу в нескольких штатах на восточной побережье, и ученые пытаются понять, откуда оно взялось.

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Сообщения о странном падающем с неба порошкообразном веществе, которое оседает на автомобилях и во дворах жителей сразу нескольких штатов стали появляться все чаще. О столь необычном явлении заявили жители сразу нескольких штатов на восточном побережье, в том числе Мэриленда, Северной и Западной Вирджинии, пишет Futurism.

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Несмотря на то, что ученые пытаются разобраться в причинах возникновения загадочной пыли, окончательное решение по этому вопросу все еще не принято. В то же время Департамент охраны окружающей среды Западной Вирджинии (WVDEP) опубликовал спутниковые снимки, на которых запечатлена пыль от штормов в Техасе и Нью-Мексико, которые двигались в сторону Огайо, Мичигана и Кентукки незадолго до того, как странная пыль обрушилась на восточное побережье США.

[ + – ] Жители некоторых округов Западной Вирджинии и Мэриленда сообщают, что видели белый порошок, падающий с неба Фото: Twitter/@Joshuajared/@RoyalIntel

Государственное агентство по охране окружающей среды также заявило о том, что продолжает "расследование проблемы", однако от метило, что в данный момент они не видят объективных причин для рекомендаций "укрываться в домах" и избегать выхода на улицу.

В то же время любители теории заговоров ухватились за информационный вакуум и вспомнили региональную близость к месту крушения поезда с токсичными химическими веществами, которое произошло в Восточном Огайо, округ Беркли, штат Западная Виргиния. Отметим, что место катастрофы находится чуть более в 300 километрах от штата Огайо, в связи с чем любители заговоров, связали эти два события.

WVDEP в свою очередь поспешил заверить, что на сегодняшний день нет объективных причин для того, чтобы предположить, что катастрофа в Огайо является причиной возникновения загадочной пыли. Однако любители теории заговоров склонны игнорировать подобные заявления и относятся к ним с откровенной враждебностью — многие из них ухватились за противоречивые официальные отчеты о сходе поезда с токсичными химическими веществами с рельсов.

В то же время исследователи отмечают, в данный момент слишком рано говорить о том, что в действительности стало причиной падения загадочной пыли на восточное побережье США. Между тем, исследователи отмечают, что чем больше власти будут медлить с официальными заявлениями, тем больше ложных теорий будет рождаться вокруг образования загадочной пыли.

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