Токсичний порошок або "лупа" штормів: звідки узявся пил, що падає з неба в США (фото)

Дивна порошкоподібна речовина з'явилася відразу в кількох штатах на східному узбережжі, і вчені намагаються зрозуміти, звідки вона взялася.

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Повідомлення про дивну порошкоподібну речовину, яка падає з неба й осідає на автомобілях і у дворах мешканців одразу кількох штатів почали з'являтися все частіше. Про таке незвичайне явище заявили жителі відразу кількох штатів на східному узбережжі, зокрема Меріленду, Північної та Західної Вірджинії, пише Futurism.

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Попри те, що вчені намагаються розібратися в причинах загадкового пилу, остаточного рішення з цього питання все ще не ухвалено. Водночас Департамент охорони навколишнього середовища Західної Вірджинії (WVDEP) опублікував супутникові знімки, на яких зображено пил від штормів у Техасі та Нью-Мексико, які рухалися в бік Огайо, Мічигану та Кентуккі незадовго до того, як дивний пил обрушився на схід США.

[ + – ] Жителі деяких округів Західної Вірджинії та Меріленду повідомляють, що бачили білий порошок, який падав із неба Фото: Twitter/@Joshuajared/@RoyalIntel

Державне агентство з охорони навколишнього середовища також заявило про те, що продовжує "розслідування проблеми", проте відзначило, що наразі вони не бачать об'єктивних причин для рекомендацій "укриватися в будинках" і уникати виходу на вулицю.

Водночас любителі теорії змов ухопилися за інформаційний вакуум і згадали регіональну близькість до місця аварії поїзда з токсичними хімічними речовинами, яке сталося в Східному Огайо, округ Берклі, штат Західна Віргінія. Зазначимо, що місце катастрофи розташоване трохи більше ніж за 300 кілометрів від штату Огайо, у зв'язку з чим любителі змов пов'язали ці дві події.

WVDEP, зі свого боку, поспішив запевнити, що на сьогодні немає об'єктивних причин для припущення, що катастрофа в Огайо є причиною виникнення загадкового пилу. Проте любителі теорії змов схильні ігнорувати подібні заяви та ставляться до них із відвертою ворожістю — багато хто з них ухопився за суперечливі офіційні звіти про сходження потяга з токсичними хімічними речовинами із рейок.

Дослідники зазначають, що зараз дуже рано говорити про те, що насправді стало причиною падіння загадкового пилу на східне узбережжя США. Водночас дослідники зазначають, що чим більше влада зволікатиме з офіційними заявами, тим більше хибних теорій народжуватиметься навколо утворення загадкового пилу.

Раніше Фокус писав про те, що над Шотландією зняли приголомшливі "перламутрові" хмари.