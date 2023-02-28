Богом забытое место. Между Северной и Южной Кореей процветают редкие растения и животные (фото)

На этой территории нет места для людей, а потому редкая флора и фауна буйно процветает на нетронутом участке земли.

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В настоящее время эта нетронутая земля является демилитаризованной зоной (ДМЗ) между Северной и Южной Кореей — вот же 70 лет на ней нет места для людей, после перемирия в Корейской войне, пишет Science Alert.

К 70-й годовщине окончания активных боевых действий между Северной и Южной Кореей исследователи опубликовали удивительные снимки дикой природы, которая нашла убежище в этом не тронутом человеком месте — в буферной зоне длиной около 257 километров, которая располагается между двумя странами и окружена заборами и минными полями.

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После Корейской войны ДМЗ подвергалась минимальному вмешательству человека в течение нескольких десятилетий — в результате поврежденная природа восстановилась сама по себе и теперь представляет собой оазис, окруженный минными полями. К годовщине окончания войны ученые создали некий "фотоальбом" этого, казалось бы забытого богом места, на участке земли площадью около 1450 квадратных километров. В результате здесь, похоже, образовалась новая экосистема, невиданная в городах, и она стала пристанищем для множества растений и диких животных.

[ + – ] Желтогорлая куница Фото: National Institute of Ecology/Google Arts & Culture

Данный проект позволяет пользователям совершить "виртуальный тур" по историческим местам войны и произведениям искусства, основанным на опыте людей в этом регионе.

Исследователи отмечают, что демилитаризованной зоне в данный момент обитают множество растений и животных, которые являются "совершенно уникальными для Кореи" — 38% из них в данный момент находятся под угрозой исчезновения. Отметим, что проект удалось реализовать с помощью беспилотных камер, которые были установлены Национальным институтом экологии и запечатлели таких уникальных исчезающих животных, как журавлей, кабаргу, медведей и горных козлов, а также выдр, которые свободно курсируют по реке между двумя странами.

Кроме того, данные камеры позволили исследователям впервые за два десятилетия сделать первые кадры азиатского черного медведя, вид, которого чрезвычайно быстро сокращается из-за разрушения привычной среды обитания и браконьерства.

[ + – ] Длиннохвостый горал Фото: National Institute of Ecology/Google Arts & Culture

Исследователи отмечают, что всего в демилитаризованной зоне обитает более 6 тысяч видов растений, млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий, пресноводных птиц, донных макробеспозвоночных и пауков.

Экологические организации и исследователи призывают к установлению защиты окружающей среды в этой зоне, однако этот процесс потребует сотрудничества между двумя странами. Мирные переговоры 2018 года давали некоторую надежду на такую возможность, однако война между Северной и Южной Кореей официально все же не завершена, поскольку в 1953 году было подписано перемирие, а не мирный договор.

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