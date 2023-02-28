Богом забуте місце. Між Північною та Південною Кореєю процвітають рідкісні рослини та тварини (фото)

На цій території немає місця для людей, тому рідкісна флора та фауна буйно процвітає на недоторканій ділянці землі.

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Зараз ця незаймана земля є демілітаризованою зоною (ДМЗ) між Північною та Південною Кореєю — ось уже 70 років на ній немає місця для людей після перемир'я в Корейській війні, пише Science Alert.

До 70-ї річниці закінчення активних бойових дій між Північною та Південною Кореєю дослідники опублікували дивовижні знімки дикої природи, яка знайшла притулок у цьому не зачепленому людиною місці — у буферній зоні завдовжки близько 257 кілометрів, яка розташовується між двома країнами й оточена парканами та мінними полями.

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Після Корейської війни ДМЗ зазнавала мінімального втручання людини протягом кількох десятиліть — у результаті пошкоджена природа відновилася сама по собі й тепер є оазою, оточеною мінними полями. До річниці закінчення війни вчені створили певний "фотоальбом" цього начебто забутого богом місця, на ділянці землі площею близько 1450 квадратних кілометрів. У результаті тут, схоже, утворилася нова екосистема, небачена в містах, і вона стала притулком для багатьох рослин і диких тварин.

[ + – ] Жовтогорла куниця Фото: National Institute of Ecology/Google Arts & Culture

Цей проєкт дозволяє користувачам здійснити "віртуальний тур" історичними місцями війни та витворами мистецтва, заснованими на досвіді людей у цьому регіоні.

Дослідники зазначають, що в демілітаризованій зоні зараз мешкають безліч рослин і тварин, які є "цілком унікальними для Кореї", — 38% із них наразі перебувають під загрозою зникнення. Зазначимо, що проєкт вдалося реалізувати за допомогою безпілотних камер, які були встановлені Національним інститутом екології та сфотографували таких унікальних зникомих тварин як журавлів, кабаргу, ведмедів і гірських козлів, а також видр, які вільно курсують річкою між двома країнами.

Крім того, ці камери дозволили дослідникам уперше за два десятиліття зробити перші кадри азійського чорного ведмедя, вид якого надзвичайно швидко скорочується через руйнування звичного довкілля та браконьєрство.

[ + – ] Довгохвостий горал Фото: National Institute of Ecology/Google Arts & Culture

Дослідники відзначають, що всього в демілітаризованій зоні мешкає понад 6 тисяч видів рослин, ссавців, птахів, амфібій, рептилій, прісноводних птахів, донних макробезхребетних і павуків.

Екологічні організації та дослідники закликають до встановлення захисту навколишнього середовища в цій зоні, проте цей процес потребуватиме співпраці між двома країнами. Мирні переговори 2018 року давали деяку надію на таку можливість, проте війну між Північною та Південною Кореєю офіційно все ж таки не завершено, оскільки в 1953 році було підписано перемир'я, а не мирний договір.

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