Ацтекская стена с сотнями черепов имела ритуальное значение: что известно

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) предположили, что высокий процент женских останков в "Hueyi Tzompantli" (большой стойке из черепов) связан с мифом о происхождении Уицилопочтли.

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"Hueyi Tzompantli" — это стойка из черепов, расположенная у руин Темпло Майор, в столице ацтеков Теночтитлан (современный город Мехико, Мексика).

Ее использовала для публичного показа человеческих черепов, как правило, военнопленных или других священных жертв, и построили в три этапа во времена правления Тлатоани Ахуицотля, между 1486 и 1502 годами нашей эры, пишут Heritage Daily.

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Ахуицотль, означающий "Колючая вода", был восьмым правителем ацтеков, Уэуи Тлатоани из города Теночтитлан. Во время своего правления Ауицотль руководил большой перестройкой Теночтитлана и расширением города Темпло в году 8 Тростника (1487 г. н.э.). Ахуицотль также покорил миштеков, сапотеков и другие народы от тихоокеанского побережья Мексики до западной части Гватемалы, более чем вдвое увеличив находящуюся под господством ацтеков территорию.

В новом исследовании археолога Рауля Баррера Родригеса высказывается предположение, что высокий процент женских останков в "Hueyi Tzompantli" связан с мифом о противостоянии между Койольксаухи, лунной богиней, и Уицилопочтли, покровителем ацтеков, который был покровителем ацтеков.

Исследование показывает, что стойка состоит из 655 человеческих черепов, из которых 60% принадлежат мужчинам, 38% — женщинам и 2% — младенцам. В исторических источниках мало упоминаний о женщинах-воинах, избранных для жертвоприношения, однако высокий процент могли составлять беременные женщины, у которых родился мертвый ребенок, или женщины, что на самом деле были воинами.

Жертв клали на жертвенный камень на вершине Темпло-Майор, большой ступенчатой пирамиды, где жрецы церемониальным обсидиановым ножом вырезали из груди еще бьющееся сердце.

Сердце считалось главным символом жизни человека и преподносилось Уицилопочтли. Затем его сжигали, чтобы жизненная сила жертвы поднялась через дым в Уицилопочтли, который набирался новых сил и продолжал дарить свет и тепло на следующий день в борьбе с тьмой.

Родригес считает, что архитектурная ось, посвященная Уицилопочтли на южной стороне Темпло Майор, ведущая к стойке с черепами, использовала женские жертвоприношения, чтобы воспроизвести путь, которым шла Койольксаухи, которая, по преданию, пересекла Цомпантли и Коаксальпан на пути к горе Змеиной горы").

Койольксаухи возглавила нападение на свою мать, Коатликуэ, божество Земли, после того, как узнала, что она забеременела чудесным образом. Коатликуэ родила полностью взрослого и вооруженного Уицилопочтли, вышедшего из ее лона и убившего Койольксауки, сбросив ее тело со склона Коатепека, воспроизводимого ритуальным свержением тел жертв со ступенек храма.

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