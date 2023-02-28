Ацтекська стіна із сотнями черепів мала ритуальне значення: що відомо

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) припустили, що високий відсоток жіночих останків у "Hueyi Tzompantli" (великій стійці з черепів) пов'язаний з міфом про походження Віцилопочтлі.

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"Hueyi Tzompantli" — це стійка з черепів, розташована біля руїн Темпло Майор, в столиці ацтеків Теночтітлані (сучасне місто Мехіко, Мексика).

Її використовувала для публічного показу людських черепів, як правило, військовополонених або інших священних жертв, і побудували у три етапи за часів правління Тлатоані Ахуїцотля, між 1486 і 1502 роками нашої ери, пишуть Heritage Daily.

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Ахуїцотль, що означає "Колюча вода", був восьмим правителем ацтеків, Уеуї Тлатоані з міста Теночтітлан. Під час свого правління Ауїцотль керував великою перебудовою Теночтітлана і розширенням міста Темпло у році 8 Очерету (1487 р. н.е.). Ахуїцотль також підкорив міштеків, сапотеків та інші народи від тихоокеанського узбережжя Мексики до західної частини Гватемали, більш ніж удвічі збільшивши територію, що перебувала під пануванням ацтеків.

У новому дослідженні археолога Рауля Баррера Родрігеса висловлюється припущення, що високий відсоток жіночих останків у "Hueyi Tzompantli" пов'язаний з міфом про протистояння між Койольксаухі, місячною богинею, і Віцилопочтлі, покровителем ацтеків, який був божеством сонця і війни.

Дослідження показує, що стійка складається з 655 людських черепів, з яких 60% належать чоловікам, 38% — жінкам і 2% — немовлятам. В історичних джерелах мало згадок про жінок-воїнів, обраних для жертвоприношення, однак, високий відсоток могли становити вагітні жінки, у яких народилася мертва дитина, або жінки, які насправді були воїнами.

Жертв клали на жертовний камінь на вершині Темпло-Майор, великої ступінчастої піраміди, де жерці церемоніальним обсидіановим ножем вирізали з грудей серце, що ще билося.

Серце вважалося головним символом життя людини і підносилося Віцилопочтлі. Потім його спалювали, щоб життєва сила жертви піднялася через дим до Віцилопочтлі, який набирався нових сил і продовжував дарувати світло і тепло наступного дня у боротьбі з темрявою.

Родрігес вважає, що архітектурна вісь, присвячена Віцилопочтлі на південній стороні Темпло Майор, що веде до стійки з черепами, використовувала жіночі жертвоприношення, щоб відтворити шлях, яким йшла Койольксаухі, яка, за переказами, перетнула Цомпантітлан і Коаксальпан на шляху до гори Коатепек ("Зміїної гори").

Койольксаухі очолила напад на свою матір, Коатлікуе, божество Землі, після того, як дізналася, що вона завагітніла чудесним чином. Коатлікуе народила повністю дорослого і озброєного Віцилопочтлі, який вийшов з її лона і вбив Койольксаукі, скинувши її тіло зі схилу Коатепека, що відтворюється ритуальним скиданням тіл жертв зі сходинок храму.

Раніше Фокус розповідав про статую божества ацтеків, яку знайшли археологи.