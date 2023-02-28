Римская прачечная. В погребенных под пеплом Помпеях сделали новое открытие

Помпеи были римским городом, расположенным вблизи Неаполя, в регионе Кампания в Италии. Помпеи вместе с римским городом Геркуланум были похоронены под 4-6-метровым слоем вулканического пепла и пемзы во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.

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Археологи из Археологического парка Помпеи возобновили раскопки в римских Помпеях в пределах крупного исследовательского проекта, открывая новые сведения о жизни города, похороненного во время извержения вулкана в 79 году нашей эры. О новых исследованиях пишет HeritageDaily.

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Извержение Везувия выбросило смертоносное облако раскаленного тефры и газов на высоту 33 км, извергая расплавленную породу, мелкую пемзу и горячий пепел со скоростью 1,5 миллиона тонн в секунду, в результате чего высвободилось в 100 000 раз больше тепловой энергии при бомбардировании Хиросиме и Нагасаки.

В рамках нового исследовательского проекта команда археологов, археоботаников, нумизматических вулканологов, древних топографов, а также архитекторов, инженеров и геологов под руководством Археологического парка Помпеи производит раскопки на большой площади в 3200 кв. м.

[ + – ] Участок раскопок в центре Фото: Pompeii Sites

Габриэль Цухтригель, директор проекта, сказал: "Раскопки в Помпеях — это огромная ответственность и неповторимая операция. Поэтому мы должны задокументировать и проанализировать каждую находку и все стратиграфические взаимосвязи, а также немедленно подумать о том, как обезопасить и реставрировать то, что мы найдем".

Команда уже начала раскрывать кладку верхних этажей старинных построек. Сюда входит дом, впервые исследованный в 1912 году, позже превратившийся в фулонику (римскую прачечную) и содержащий печь в верхней камере.

Ряд ям, обнаруженных на верхних стратиграфических уровнях, свидетельствует о сельскохозяйственном использовании земли или, возможно, она связана с деятельностью по добыче лапилли в современную эпоху.

До недавнего времени эта территория была использована для выращивания различных сельскохозяйственных культур, а сельские здания, лесные массивы и фермерские теплицы все еще находились здесь до 2015 года.

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