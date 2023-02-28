Римська пральня. У похованих під попелом Помпеях зробили нове відкриття

Помпеї були римським містом, розташованим на території сучасної комуни Помпеї поблизу Неаполя, в регіоні Кампанія в Італії. Помпеї, разом з римським містом Геркуланум, були поховані під 4-6-метровим шаром вулканічного попелу і пемзи під час виверження Везувію у 79 році нашої ери.

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Археологи з Археологічного парку Помпеї відновили розкопки в римських Помпеях в межах великого дослідницького проєкту, відкриваючи нові відомості про життя міста, похованого під час виверження вулкана у 79 році нашої ери. Про нові дослідження пише HeritageDaily.

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Виверження Везувію викинуло смертоносну хмару розжареної тефри і газів на висоту 33 км, вивергаючи розплавлену породу, дрібну пемзу і гарячий попіл зі швидкістю 1,5 мільйона тонн на секунду, внаслідок чого вивільнилося в 100 000 разів більше теплової енергії, ніж під час атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі.

У межах нового дослідницького проєкту команда археологів, археоботаніків, нумізматичних вулканологів, стародавніх топографів, а також архітекторів, інженерів і геологів під керівництвом Археологічного парку Помпеї проводить розкопки на великій площі в 3 200 кв. м.

[ + – ] Ділянка розкопок у центрі Фото: Pompeii Sites

Габріель Цухтрігель, директор проєкту сказав: "Розкопки в Помпеях — це величезна відповідальність і неповторна операція. Тому ми повинні задокументувати і проаналізувати кожну знахідку і всі стратиграфічні взаємозв'язки, а також негайно подумати про те, як убезпечити та реставрувати те, що ми знайдемо".

Команда вже почала розкривати кладку верхніх поверхів стародавніх будівель. Сюди входить будинок, вперше досліджений у 1912 році, який пізніше перетворили на фулоніку (римську пральню) і який містить піч у верхній камері.

Низка ям, виявлених на верхніх стратиграфічних рівнях, свідчить про сільськогосподарське використання землі або, можливо, вона пов'язана з діяльністю з видобутку лапілі в сучасну епоху.

До недавнього часу цю територію використовували для вирощування різних сільськогосподарських культур, а сільські будівлі, лісові масиви і фермерські теплиці все ще знаходилися тут до 2015 року.

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