В Древнем Риме использовали "магию", чтобы унять беспокойных духов

Сжечь тело, прибить гвоздями, засыпать известью и кирпичом и надеяться, что этого будет достаточно, чтобы они не вернулись.

Related video

Еще во времена, когда о микробах и антибиотиках не было и мысли, неудивительно, что у древних людей было достаточно неожиданных способов уберечься. Само собой разумеется, что наши предки любили магию. Существовали татуировки против проклятий, для защиты рожениц и даже любовные заклинания. Однако археологи обнаружили на юго-западе Турции довольно удивительный пример этой древней практики даже для наших предков, как пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

"Иногда археологические находки позволяют заглянуть за пределы обычного материала, но в само сознание и мышление древних людей, — объясняют авторы исследования. Кремационное захоронение из восточного некрополя Сагалассос на юго-западе Турции как раз и позволяет это сделать. Там погребальные ритуалы отличаются от других современных захоронений на этом месте".

За все время раскопано немало древнеримских захоронений, и это, вероятно, также относится к раннеимперскому периоду, примерно между 25 до н.э. и 100 г. н.э. И хотя существует огромное количество различных погребальных ритуалов, этот отличается от других.

Останки кремировали, окружили разными вещами, в том числе намеренно изогнутыми гвоздями, и в конце концов замуровали в земле под слоем кирпича и извести. Размещение гвоздей будто образует магический барьер вокруг погребального костра. Поэтому превращение места очага в захоронение и использование кирпичного/известкового покрытия также уникально среди погребальных ритуалов на Сагалассосе.

По мнению исследователей, это может быть давним жесточайшим занятием — охотой на вампиров.

Гвозди и кирпич совмещали, чтобы удержать мертвых, а известь явно указывает на страх перед беспокойными мертвецами. Независимо от причины, повлекшей трагический случай, она, похоже, оставляла погибших с намерением отомстить, а живых — со страхом перед возвращением умерших.

Гвозди, будь то целые, изогнутые или даже сломанные, были распространенным явлением в древнеримских могилах. Все потому, чтобы защитить умершего в загробном мире, или как границу, которая не позволяла бы им вернуться в мир живых.

Итак, является ли эта могила ответом графу Дракуле? Исследователи точно не знают, однако надеются, что сама уникальность этого причудливого и жуткого погребения может помочь сломить определенное сопротивление идее магических верований в археологическом сообществе. А со своей стороны это будет способствовать более детальному изучению материальности магии и ритуалов, а также уникальных захоронений.

Ранее Фокус писал об еще одном странном погребении. Исследователи обнаружили женщину, погребенную лицом вниз и с дыркой от гвоздя в черепе.

К тому же археологи обнаружили еще одно тело женщины, погребенной в позе эмбриона. Хотя у экспертов нет полной уверенности, что это тело принадлежит именно леди Изабель Герман, датировка останков тесно связана с историческими записями.