Больше леденца на палочке. Английский сеттер обладает самым длинным языком в мире (видео)

Об этом свидетельствует одна из новейших записей в Книге рекордов Гиннеса, где значится, что этот пес способен лизнуть вас с расстояния более 9 сантиметров.

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Английскому сеттеру по кличке Бисби три года и он живет в Тусоне, штат Аризона. В этом году этот пес стал рекордсменом, буквально показав всему миру язык, пишет Daily Mail.

Длина языка Бисби позволила ему отобрать титул у предыдущего рекордсмена, сенбернара по кличке Моти, из Су-Фолс в Южной Дакоте. Записи свидетельствуют о том, что длина языка Моти достигала рекордных 18,58 сантиметров, однако сенбернар умерла, а потому место рекордсмена оказалось вакантным.

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Теперь одной из новейших записей в Книге рекордов Гиннеса является та, где значится, что длина языка Бисби достигает 9,49 сантиметров, что делает его абсолютным чемпионом по длине языка в мире среди собак. Отметим, что языки играют важную роль в терморегуляции собак, хотя и способны вызывать некоторые проблемы, например, затрудненное дыхание.

Бисби живет с Джейем и Эрикой Джонсон с тех пор как был щенком. Владельцы признаются, что сначала и не думали, что огромный язык питомца может удостоиться какой-либо награды, однако все изменилось, когда Эрика отправила фото запыхавшегося Бисби членам своей семьи. Тогда родственники взглянули на огромный язык пса, свисающий с пасти, будто кусок ветчины, и предположили, что он такой огромный, что вполне мог бы претендовать на мировой рекорд.

Джей и Эрика отмечают, что изначально им было чрезвычайно сложно измерить язык Бисби. Дело в том, что пес по характеру очень игривый, и каждый раз, когда владельцы пытались измерить размер языка, питомец думал, что с ним играют. В результате Джонсонам пришлось мерить язык питомца, пока тот спал.

Отметим, что для того, чтобы зафиксировать рекорд, собаке необходимо высунуть язык настолько, насколько это возможно, не причиняя дискомфорта или боли питомцу. Затем ветеринар измеряет длину — от кончика языка до того места, где он высовывается из пасти.

По словам владельцев, любопытным является тот факт, что несмотря на огромные размеры, язык Бисби не выделяется в обычной жизни. Как правило, его размеры становятся заметными лишь в момент, когда пес запыхается и язык буквально вываливается у него изо рта.

Исследователи отмечают, что длинные языки жизненно необходимы собакам, ведь они буквально помогают им остыть в момент, когда они тяжело дышат. Наличие более длинного языка, по сути, увеличивает площадь поверхности для испарения влаги и отвода тепла.

К слову, для определения аномально большого языка есть специальный медицинский термин — макроглоссия. Это редкое состояние, которое способно вызвать некоторые проблемы у щенков. Как правило, питомцы могут столкнуться с проблемами с дыханием, а также не способны поднимать предметы с пола ртом. Кроме того, собаки с огромными языками могут устраивать особый беспорядок во время трапезы, а порой даже способны прикусить язык.

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