Більше льодяника на паличці. Англійський сетер має найдовший язик у світі (відео)

Про це свідчить один із найновіших записів у Книзі рекордів Гіннеса, де значиться, що цей пес здатний лизнути вас із відстані більш ніж 9 сантиметрів.

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Англійському сетеру на прізвисько Бісбі три роки, і він живе в Тусоні, що в штаті Арізона. Цього року цей пес став рекордсменом, буквально показавши всьому світу язик, пише Daily Mail.

Довжина язика Бісбі дозволила йому відібрати титул у попереднього рекордсмена, сенбернара на прізвисько Моті із Су-Фолс у Південній Дакоті. Записи свідчать, що довжина язика Моті досягала рекордних 18,58 сантиметра, проте сенбернар померла, а тому місце рекордсмена виявилося вакантним.

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Тепер одним із найновіших записів у Книзі рекордів Гіннеса є той, де значиться, що довжина язика Бісбі досягає 9,49 сантиметра, що робить його абсолютним чемпіоном із довжини язика у світі серед собак. Зазначимо, що язики відіграють важливу роль у терморегуляції собак, хоч і здатні викликати деякі проблеми, наприклад, утруднене дихання.

Бісбі живе з Джеєм і Ерікою Джонсон відколи був цуценям. Власники зізнаються, що спочатку й не думали, що величезний язик вихованця може удостоїтися будь-якої нагороди, проте все змінилося, коли Еріка відправила фото захеканого Бісбі членам своєї родини. Тоді родичі глянули на величезний язик пса, що звисає з пащі, ніби шматок шинки, і припустили, що він такий величезний, що цілком міг би претендувати на світовий рекорд.

Джей та Еріка зазначають, що спочатку їм було надзвичайно складно виміряти язик Бісбі. Справа в тому, що пес за характером дуже грайливий, і щоразу, коли власники намагалися виміряти розмір язика, вихованець думав, що з ним граються. У результаті Джонсонам довелося міряти язик вихованця, поки той спав.

Зазначимо, що для того, щоб зафіксувати рекорд, собаці необхідно висунути язик настільки, наскільки це можливо, не завдаючи дискомфорту чи болю вихованцю. Потім ветеринар вимірює довжину — від кінчика язика до того місця, де він висовується з пащі.

За словами власників, цікавим є той факт, що незважаючи на величезні розміри, мова Бісбі не виділяється у звичайному житті. Як правило, його розміри стають помітними лише в момент, коли пес засихається і мова буквально вивалюється у нього з рота.

Дослідники відзначають, що довгі язики життєво необхідні собакам, адже вони буквально допомагають їм охолонути в момент, коли важко дихати. Наявність довшого язика, по суті, збільшує площу поверхні для випаровування вологи та відведення тепла.

До речі, для визначення аномально великого язика є спеціальний медичний термін — макроглосія. Це рідкісний стан, який здатний викликати деякі проблеми в цуценят. Як правило, вихованці можуть зіткнутися з проблемами із диханням, а також не здатні піднімати предмети ротом із підлоги. Крім того, собаки з величезними язиками можуть влаштовувати особливий безлад під час трапези, а часом навіть здатні прикусити язик.

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