Украшали вышивкой и драгоценными камнями: как гульфики стали королевским аксессуаром

На изображениях мужчин 15 века внимание привлекает одна деталь, расположенная ниже пояса. Относительно обычной одежды такая мода ясна, но когда дело доходит до доспехов, возникают вопросы.

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Гульфики имеют длинную историю, которая начинается еще со Средневековья. Они прошли путь от куска ткани, которым прикрывали пах, до самостоятельного элемента одежды, украшенного вышивкой и, в некоторых случаях, драгоценными камнями, пишут IFLScience.

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У гульфиков длинная история: можно считать, что этот элемент одежды происходит еще со средневековья, когда мужчины носили шоссы — узкие штаны-чулки, с прорезью впереди. Именно тогда мужчины начали использовать треугольные куски ткани, чтобы прикрыть эту прорезь и не показывать нижнее белье, которое называлось "бре".

[ + – ] Именно тогда мужчины начали использовать треугольные куски ткани, чтобы прикрыть эту прорезь и не показывать нижнее белье, которое называлось "бре" Фото: Public Domain

Впоследствии, с развитием моды эта невзрачная ткань становилась все заметнее: добавлялись яркие цвета и увеличивался сам размер аксессуара: трудно не заметить, как привычный элемент одежды приобретал сексуальный подтекст, подчеркивая мужество и мужскую силу владельца (или имитируя ее). После этого и появился гульфик в том виде, в котором он известен нам: украшенный вышивкой и драгоценными камнями, чтобы выглядеть заметнее, он стал символом маскулинности.

Самым известным поклонником гульфиков был Генрих VIII, король Англии, правивший с 1509 по 1547 год. На большинстве картин этого правителя он изображен с большим гульфиком, который должен был демонстрировать его потенциал. Это объясняется тем, что сохранение родословной было одним из приоритетов для монархов.

Кроме декоративной функции, гульфик выполнял и защитную роль: многие доспехи имеют стальной гульфик для защиты рыцарского паха и демонстрации мужества воина.

[ + – ] Кроме декоративной функции, гульфик выполнял и защитную роль: многие доспехи имеют стальной гульфик для защиты рыцарского паха и демонстрации мужества воина Фото: Public Domain

Однако всякая мода со временем приходит в упадок и такая судьба не обошла гульфики. Уже в конце 16 века они стали ненужными и поводом для насмешек. Известный французский философ Мишель де Монтень считал гульфики "пустыми и бесполезными".

Как бы там ни было, гульфики отошли в прошлое, кое-где появляясь на экстравагантных показах моды.

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