Развитие не остановить. В ближайшие десятилетия люди "отрастят" третью руку, крылья или щупальца

Исследователи полагают, что способность нашего мозга адаптироваться к дополнительным конечности является "экстраординарной" и нам стоит выжать все из этой возможности.

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Мысль о том, что у людей может появиться дополнительная рука, щупальце или даже крылья на первый взгляд может показаться чем-то из научной фантастики, однако реальность такова, что это может произойти в ближайшие несколько десятилетий, пишет Daily Mail.

Исследователи отмечают, что в последние несколько лет биоинженерия вышла на такой уровень, что скачи в развитии человека уже просто невозможно остановить. Например, исследователи уже разработали "третий большой палец", который управляется специальными сенсорными датчиками на ноге. Наличие дополнительного пальца позволяет человеку удерживать одной рукой больше предметов, открывать бутылку с водой, чистить банан, вдевать нитку в иголку и делать множество других действий, для которых ранее потребовалось бы две руки.

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По словам профессора когнитивной неврологии Кембриджского университета Тамары Макин, дополнительный большой палец, по сути является лишь началом. Во-первых, он дал возможность ученым осознать насколько "экстраординарной" является способность нашего мозга к адаптации, во-вторых, теперь исследователи хотят сосредоточиться на разработке более крупных конструкций, в-третьих, речь идет о создании дополнительных частей тела, которых ранее не было у человека. Например, щупалец или крыльев.

[ + – ] Разработать протез-щупальце не составит труда Фото: Shutterstock

Исследователи также понимают, что им предстоит столкнуться с рядом проблем. Например, проблемой перераспределения ресурсов — когда "ресурсы для ног крадутся и передаются рукам". Еще одной не менее важной проблемой является контроль и затраты на действие. Например, когда чашка с кофе находится далеко, логичным кажется использование щупальца, чтобы сделать глоток желанного кофе. Однако это действие потребует столько ресурсов, что в действительности вставание и приближение к чашке кофе будет менее разрушительным для человека.

В то же время Макин отмечает, что с точки зрения самой конструкции создать нечто похожее на крылья или щупальца не является проблемой. Ученым придется попотеть, чтобы сделать их легкими и удобными в использовании, однако это вовсе не невозможно.

Отметим, что коллега Макин, Дэни Клоб, была автором проекта Third Thumb, который был представлен еще в 2017 году. Тогда они представили проект третьего большого роботизированного пальца руки, который крепится на противоположной большому пальцу стороне руки.

В общей сложности в исследовании приняли участие два десятка человек. Они обучались использовать большой палец с помощью датчиков давления, прикрепленных к ногам. В общей сложности обучение продлилось 5 дней, а затем участники могли выполнять повседневные действия с помощью третьего пальца отвлекаясь или с завязанными глазами.

[ + – ] Дополнительный большой палец позволяет выполнять больше действий одной рукой Фото: Dani Clode

Тогда авторы исследования отмечали, что участники эксперимента довольно быстро начали ощущать третий палец частью собственного тела. До и после тренировок ученые сканировали мозг участников и обнаружили, что в мозгу произошли тонкие, но важные изменения в организации нейронных цепей, которые активируются, когда мы используем руки.

По словам Макин, эволюция не подготовила нас к использованию дополнительных частей тела, однако ученые точно знают, что наш мозг способен к этому адаптироваться, изменив представление биологического тела.

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