Розвиток не зупинити. У найближчі десятиліття люди "відростять" третю руку, крила чи щупальця

Дослідники вважають, що здатність нашого мозку адаптуватися до додаткових кінцівок є "екстраординарною", і нам варто вичавити все з цієї можливості.

Related video

Думка про те, що в людей може з'явитися додаткова рука, щупальце або навіть крила, на перший погляд може здатися чимось із наукової фантастики, проте реальність така, що це може статися протягом найближчих кількох десятиліть, пише Daily Mail.

Дослідники зазначають, що останні кілька років біоінженерія вийшла на такий рівень, що стрибки в розвитку людини вже просто неможливо зупинити. Наприклад, дослідники вже розробили "третій великий палець", який керується спеціальними сенсорними датчиками на нозі. Наявність додаткового пальця дозволяє людині утримувати однією рукою більше предметів, відкривати пляшку з водою, чистити банан, засовувати нитку в голку та робити безліч інших дій, для яких раніше знадобилося б дві руки.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами професорки когнітивної неврології Кембриджського університету Тамари Макін, додатковий великий палець, по суті, є лише початком. По-перше, він дав можливість ученим усвідомити, наскільки "екстраординарною" є здатність нашого мозку до адаптації, по-друге, тепер дослідники хочуть зосередитися на розробці більших конструкцій, по-третє, йдеться про створення додаткових частин тіла, яких раніше не було в людини. Наприклад, щупалець чи крил.

[ + – ] Розробити протез-щупальце не складе труднощів Фото: Shutterstock

Дослідники також розуміють, що вони мають зіткнутися з низкою проблем. Наприклад, проблемою перерозподілу ресурсів — коли "ресурси для ніг крадуться та передаються рукам". Ще однією не менш важливою проблемою є контроль і витрати на дію. Наприклад, коли чашка з кавою розташована далеко, логічним здається використання щупальця, щоб зробити ковток бажаної кави. Однак ця дія потребує стільки ресурсів, що насправді вставання та наближення до чашки кави буде менш руйнівним для людини.

Водночас Макін зазначає, що з точки зору самої конструкції створити щось схоже на крила чи щупальця не є проблемою. Вченим доведеться попітніти, щоб зробити їх легкими та зручними у використанні, проте це зовсім не неможливо.

Зазначимо, що колега Макін, Дені Клоб, була авторкою проєкту Third Thumb, який було представлено ще 2017 року. Тоді вони представили проєкт третього великого роботизованого пальця руки, який кріпиться на протилежному великому пальці з боку руки.

Загалом у дослідженні взяли участь два десятки людей. Вони навчалися використовувати великий палець за допомогою датчиків тиску, прикріплених до ніг. Загалом навчання тривало 5 днів, а потім учасники могли виконувати повсякденні дії за допомогою третього пальця відволікаючись або із зав'язаними очима.

[ + – ] Додатковий великий палець дозволяє виконувати більше дій однією рукою Фото: Dani Clode

Тоді автори дослідження зазначали, що учасники експерименту швидко почали відчувати третій палець частиною власного тіла. До й після тренувань учені сканували мозок учасників і виявили, що в мозку відбулися тонкі, але важливі зміни в організації нейронних ланцюгів, які активуються, коли ми використовуємо руки.

За словами Макіна, еволюція не підготувала нас до використання додаткових частин тіла, проте вчені точно знають, що наш мозок здатний до цього адаптуватися, змінивши уявлення біологічного тіла.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як зміниться світ, якщо люди винайдуть здатність літати.