Какой была Вселенная в детстве: новый телескоп найдет пузыри, оставшиеся после Большого взрыва

Цель ученых – создать трехмерную карту распределения самой ранней материи во Вселенной.

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Ученые смогли удвоить чувствительность одного из самых мощных радиотелескопов на Земле, который сделан из проволочной сетки, чтобы создать карту распределения самой ранней материи в космосе, пишет Forbes.

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Как известно наша Вселенная появилась в результате Большого взрыва примерно 13,8 млрд лет назад. Через 200 млн лет после этого события появились самые первые звезды, а вслед за ними и первые галактики. Свет этих первых звезд распространился в пространстве и сформировалась та Вселенная, которую мы знаем.

Ученые называют период, когда первые звезды начали освещать космос "космическим рассветом" и эта часть истории Вселенной особенно интересует астрономов. Сейчас они пытаются выяснить, какими были эти первые звезды и первые карликовые галактики.

В этом стремлении заглянуть в самую раннюю историю космоса ученым уже помогает космический телескоп Уэбб, который смог сделать снимок галактики, которая существовала через 325 млн лет после рождения Вселенной. Но астрономы хотят заглянуть еще дальше в историю, чтобы понять, как выглядел космос на несколько десятков миллионов лет раньше. И в этом может помочь один из самых мощных радиотелескопов в мире, параболические тарелки которого созданы из проволочной сетки.

Радиотелескоп HERA, который расположен в пустыне Кару в Южной Африке состоит 350 таких тарелок диаметром в 14 метров, которые являются антеннами для приема радиосигналов и ученым удалось удвоить его чувствительность.

[ + – ] Радиотелескоп HERA, который расположен в пустыне Кару в Южной Африке состоит 350 таких тарелок диаметром в 14 метров, которые являются антеннами для приема радиосигналов и ученым удалось удвоить его чувствительность Фото: Forbes

Радиоастрономия — это способ изучения космоса с помощью радиосигналов, формы электромагнитного излучения такого же, как и видимый свет. Такие массивы из сотен антенн, в том числе и HERA, расположены на поверхности Земли для усиления слабых радиосигналов.

По словам ученых, их совсем не смущает тот факт, что параболические тарелки радиотелескопа сделаны из проволочной сетки, ведь они выполнят роль зеркала для приема сигнала на длине волны в 2 метра. Всю информацию обрабатывает очень мощный компьютер радиотелескопа, который располагается отдельно.

В результате проведения недавней модернизации радиотелескопа HERA, ученые смогли увеличить его чувствительность в 2,1 раза для излучения, которое появилось через 650 млн лет после Большого взрыва и в 2,6 раза для излучения, которое появилось через 450 млн лет.

Ученые хотят использовать улучшенную чувствительность радиотелескопа для создания трехмерной карты пузырей ионизированного и нейтрального водорода, чтобы увидеть их эволюцию в период между 200 млн лет и 1 млрд лет после Большого взрыва.

По словам ученых, они хотят создать масштабную карту светящейся материи в ранней Вселенной в период "космического рассвета". Астрономы считают, что они приближаются к созданию революционной техники исследования космоса.

Астрономы попытаются провести границу между "космическими темными веками" и "космическим рассветом", выделив пузыри ионизированного водорода в холодном водороде ранней Вселенной. В результате ученые хотят увидеть, как выглядел космос в своем "детстве".

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новую, огромную звезду, которая в несколько раз больше Солнца. Ее особенность состоит в том, что она очень молодая и продолжает еще формироваться. Но самое главное, что она находится очень близко к огромной черной дыре в центре Млечного Пути. А согласно теории, ее там не должно быть.