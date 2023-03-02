Яким був Усесвіт у дитинстві: новий телескоп знайде бульбашки, що залишилися після Великого вибуху

Мета вчених — створити тривимірну карту розподілу ранньої матерії в Усесвіті.

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Учені змогли подвоїти чутливість одного з найпотужніших радіотелескопів на Землі, який зроблений із дротяної сітки, щоб створити карту розподілу ранньої матерії в космосі, пише Forbes.

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Як відомо, наш Усесвіт з'явився в результаті Великого вибуху приблизно 13,8 млрд років тому. Через 200 млн років після цієї події з'явилися перші зірки, а за ними й перші галактики. Світло цих перших зірок поширилося в просторі, і сформувався той Усесвіт, який ми знаємо.

Учені називають період, коли перші зірки почали освітлювати космос, "космічним світанком", і ця частина історії Всесвіту особливо цікавить астрономів. Нині вони намагаються з'ясувати, якими були ці перші зірки та перші карликові галактики.

У цьому прагненні заглянути в ранню історію космосу вченим уже допомагає космічний телескоп Вебба, який зміг зробити знімок галактики, що існувала через 325 млн років після народження Всесвіту. Але астрономи хочуть заглянути ще далі в історію, щоб зрозуміти, який вигляд мав космос на кілька десятків мільйонів років раніше. І в цьому може допомогти один із найпотужніших радіотелескопів у світі, параболічні тарілки якого створені з дротяної сітки.

Радіотелескоп HERA, який розташований у пустелі Кару в Південній Африці, складається з 350 таких тарілок діаметром 14 метрів, які є антенами для прийому радіосигналів, і вченим вдалося подвоїти його чутливість.

[ + – ] Радіотелескоп HERA, розташований у пустелі Кару в Південній Африці, складається з 350 таких тарілок діаметром 14 метрів, які є антенами для прийому радіосигналів, і вченим вдалося подвоїти його чутливість Фото: Forbes

Радіоастрономія — це спосіб вивчення космосу за допомогою радіосигналів, форми електромагнітного випромінювання, такого ж, як видиме світло. Такі масиви із сотень антен, у тому числі й HERA, розташовані на поверхні Землі для посилення слабких радіосигналів.

За словами вчених, їх зовсім не бентежить той факт, що параболічні тарілки радіотелескопа виготовлені з дротяної сітки, адже вони виконають роль дзеркала для прийому сигналу на довжині хвилі 2 метри. Всю інформацію обробляє дуже потужний комп'ютер радіотелескопа, який розміщується окремо.

У результаті проведення нещодавньої модернізації радіотелескопа HERA вчені змогли збільшити його чутливість у 2,1 разу для випромінювання, яке з'явилося через 650 млн років після Великого вибуху, та у 2,6 разу для випромінювання, яке з'явилося через 450 млн років.

Учені хочуть використовувати покращену чутливість радіотелескопа для створення тривимірної карти бульбашок іонізованого та нейтрального водню, щоб побачити їхню еволюцію в період між 200 млн років і 1 млрд років після Великого вибуху.

За словами вчених, вони хочуть створити масштабну карту матерії, що світилася в ранньому Всесвіті, в період "космічного світанку". Астрономи вважають, що вони наближаються до революційної техніки дослідження космосу.

Астрономи спробують провести кордон між "космічними темними століттями" та "космічним світанком", виділивши бульбашки іонізованого водню в холодному водні раннього Всесвіту. В результаті вчені хочуть побачити, який вигляд мав космос у своєму "дитинстві".

Як уже писав Фокус, астрономи виявили нову величезну зірку, яка в кілька разів більша за Сонце. Її особливість полягає в тому, що вона дуже молода й продовжує формуватися. Але найголовніше, що вона розташована дуже близько до величезної чорної діри в центрі Чумацького Шляху. А згідно з теорією, її там не повинно бути.