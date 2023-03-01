Вона таки існує. Знайдено зірку, якою згідно з теорією, не може бути

Вчені виявили зірку, яка існує лише кілька десятків тисяч років, але знаходиться вона поруч із чорною дірою в центрі Чумацького Шляху.

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Вчені виявили дуже молоду зірку, яка ще знаходиться у стадії свого формування поряд із надмасивною чорною дірою Стрілець А* у центрі нашої галактики. Теоретично вона не повинна існувати так близько до чорної діри. Але все ж таки вона є, пише Phys.

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Вчені з Кельнського університету, Німеччини виявили дуже молоду зірку, яку назвали X3a. Але найголовніше, що згідно з теорією, вона не може знаходитися так близько до чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Вчені вважають, що ця зірка, яка все ще перебуває на стадії формування, спочатку з'явилася з газової хмари, яка оберталася навколо чорної діри. І лише після цього вона перемістилася на свою орбіту.

[ + – ] Вчені з Кельнського університету, Німеччина виявили дуже молоду зірку, яку назвали X3a. Але найголовніше, що згідно з теорією, вона не може бути так близько до чорної діри в центрі Чумацького Шляху Фото: Live Science

Вважається, що поруч із надмасивною чорною дірою просто не можуть з'явитися нові зірки. Сюди можуть переміститися лише старіші зірки, яким уже кілька мільярдів років. Але ще 20 років тому вчені вперше виявили молоді зірки недалеко від чорної діри Стрілець А*. Досі залишається загадкою, як вони потрапили туди. Але зірка X3a, яка за розмірами в 10 разів більша від нашого Сонця і має масу в 15 разів більшу за масу нашої зірки, існує дуже близько до чорної діри в центрі Чумацького Шляху.

[ + – ] Вчені виявили дуже молоду зірку, яка ще знаходиться у стадії свого формування поряд із надмасивною чорною діркою Стрілець А* у центрі нашої галактики. Теоретично вона повинна існувати так близько до чорної дірці. Але все-таки вона існує Фото: mask-covid

За словами Флоріана Пейскера з Кельнського університету, нові спостереження за околицями чорної діри показують, що на відстані кілька світових років від космічного монстра є регіон космосу, де можуть з'явитися нові зірки в хмарах з газу і пилу.

Також вчені виявили поряд із зіркою X3a гарячі згустки з газу та пилу, які може притягувати до себе зірка для досягнення тієї величезної маси, яку вона має і продовження зростання. Але ця речовина не пояснює, як тут з'явилася нова зірка.

За словами вчених, швидше за все хмара, з якої утворилася зірка, була захищена від гравітаційного впливу чорної діри, і вона могла утворитися в кільці з газу та пилу навколо центру галактики. Маса цієї хмари перевищувала масу Сонця приблизно в 100 разів і під дією власної гравітації вона стиснулася в одну або кілька протозірок.

Вчені вважають, що цілком можливо, що в кільці з газу та пилу народжуються молоді зірки в центрі Чумацького Шляху, які можуть переміститися так близько до чорної діри.

Якщо ця теорія освіти нових зірок вірна, то цілком можливо такий самий механізм зіркоутворення діє і в інших галактиках. Тобто у них також можуть існувати дуже молоді зірки безпосередньо поряд із чорними дірами. Перевірити цю теорію як Чумацького Шляху, так і інших галактик зможе космічний телескоп Вебб.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп IXPE допоміг ученим наблизитися до розкриття головних секретів наднової Тихо Браге, яка вибухнула 450 років тому.

Також Фокус писав про нове дослідження, яке припускає, що Чумацький Шлях створює до 55 зірок на рік, а це не збігається з попередніми розрахунками вчених.

Нагадуємо, що нещодавні спостереження астрономів показали, що чорна діра в центрі нашої галактики притягує до себе незвичайну газову хмару, яка розтяглася під дією гравітації чорної діри Стрілець А* на відстань у 3000 астрономічних одиниць. Вже через 13 років ця хмара буде розірвана на частини та поглинута чорною дірою.