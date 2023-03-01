Потужний зоряний завод. Чумацький Шлях створює до 55 зірок на рік, що не збігається з розрахунками

Аналіз найсильнішого випромінювання в нашій галактиці показав, що, швидше за все, зірки в Чумацькому Шляху з'являються набагато швидше.

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Німецькі вчені представили нове дослідження, де вони стверджують, що в Чумацькому Шляху з'являється на рік майже в 10 разів більше зірок, ніж раніше. Так версія про те, що наша галактика спокійніша в плані зореутворення в порівнянні з іншими галактиками, може змінитися, пише ScienceAlert.

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Нове відкриття має важливе значення для розуміння еволюції нашої галактики, оскільки швидкість, із якою з'являються нові зірки та вмирають старі, може змінити загальний хімічний склад галактики.

Учені з Вюрцбурзького університету, що в Німеччині, провели аналіз гамма-випромінювання, яке з'являється внаслідок радіоактивного розпаду ізотопів алюмінію, що, зі свого боку, відбувається під час утворення нових зірок. У результаті вони дійшли висновку, що в Чумацькому Шляху швидкість зореутворення майже в 10 разів вища, ніж показують поточні оцінки.

[ + – ] Учені з Вюрцбурзького університету, що в Німеччині, провели аналіз гамма-випромінювання, яке з'являється внаслідок радіоактивного розпаду ізотопів алюмінію, що, зі свого боку, відбувається під час утворення нових зірок. У результаті вони дійшли висновку, що в Чумацькому Шляху швидкість зореутворення майже в 10 разів вища, ніж показують поточні оцінки. Фото: Apophis

За словами вчених, самі зірки є своєрідними заводами з виробництва різних хімічних елементів, які відомі нам сьогодні. Коли старі зірки починають вмирати, то вони скидають частину свого зовнішнього шару, внаслідок чого важчі елементи відлітають у космос. Ці елементи або дрейфують у складі газових хмар, або стають частиною нових зірок. Коли великі зірки вибухають надновою, то в космос летять ще важчі хімічні елементи.

Наразі вченим відомо, що під час смерті зірки з'являється радіоактивний ізотоп алюмінію, який називається алюміній-26. Період напіврозпаду цього ізотопу становить приблизно 717 000 років, що становить досить короткий період за космічними мірками. Під час розпаду цей ізотоп виробляє гамма-випромінювання, яке є найсильнішим випромінюванням у космосі. З іншого боку, алюміній-26 також можна виявити у великій кількості в газових хмарах, що огортають нові зірки, які ще формуються. І тут він також робить гамма-випромінювання.

[ + – ] Коли старі зірки починають вмирати, то вони скидають частину свого зовнішнього шару, внаслідок чого важчі елементи відлітають у космос. Ці елементи або дрейфують у складі газових хмар, або стають частиною нових зірок. Коли великі зірки вибухають надновою, то в космос летять ще важчі хімічні елементи. Фото: ESO

Щоб зрозуміти, з якою швидкістю з'являються та вмирають зірки в нашій галактиці, вчені можуть використовувати цей ізотоп і його випромінювання як своєрідний маркер. Тобто аналіз гамма-випромінювання може показати, з якою швидкістю з'являються нові зірки в галактиці.

Відповідно до теперішнніх оцінок, у Чумацькому Шляху, який вважається спокійною галактикою без бурхливого зореутворення, з'являється лише 6-7 нових зірок на рік.

Але німецькі вчені провели аналіз гамма-випромінювання ізотопу алюміній-26 і з'ясували, що поточні оцінки не збігаються з їхніми розрахунками швидкості зореутворення. У новому дослідженні сказано, що в Чумацькому Шляху, швидше за все, з'являється приблизно до 55 нових зірок на рік. Також учені припускають, що додаткові дослідження зможуть дати ще точнішу оцінку, і вона може виявитися ще вищою.

Наразі вчені розуміють принцип появи нових зірок у галактиках, але побачити цей процес часто буває неймовірно складно, адже ці зірки огорнуті густими хмарами з газу та пилу.

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