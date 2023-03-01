Мощный звездный завод. Млечный Путь создает до 55 звезд в год, что не совпадает с расчетами

Анализ самого сильного излучения в нашей галактике показал, что скорее всего звезды в Млечном Пути появляются намного быстрее.

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Немецкие ученые представили новое исследование, в котором они утверждают, что в Млечном Пути появляется в год почти в 10 раз больше звезд, чем считалось ранее. Таким образом версия о том, что наша галактика более спокойная в плане звездообразования по сравнению с другими галактиками, может измениться, пишет ScienceAlert.

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Новое открытие имеет важное значение для понимания эволюции нашей галактики, поскольку скорость, с которой появляются новые звезды и умирают старые, может изменить общий химический состав галактики.

Ученые из Вюрцбургского университета, Германии, провели анализ гамма-излучения, которое появляется в результате радиоактивного распада изотопов алюминия, который в свою очередь происходит во время образования новых звезд. В результате они пришли к выводу, что в Млечном Пути скорость звездообразования почти в 10 раз выше, чем показывают текущие оценки.

[ + – ] Ученые из Вюрцбургского университета, Германии, провели анализ гамма-излучения, которое появляется в результате радиоактивного распада изотопов алюминия, который в свою очередь происходит во время образования новых звезд. В результате они пришли к выводу, что в Млечном Пути скорость звездообразования почти в 10 раз выше, чем показывают текущие оценки Фото: ESA

По словам ученых, сами звезды являются своеобразными "заводами" по производству разных химических элементов, которые известны нам сегодня. Когда старые звезды начинают умирать, то они сбрасывают часть своего внешнего слоя, в результате чего более тяжелые элементы улетают в космос. Эти элементы либо дрейфуют в составе газовых облаков, либо же становятся частью новых звезд. Когда крупные звезды взрываются сверхновой, то в космос улетает еще более тяжелые химические элементы.

Сейчас ученым известно, что во время смерти звезды появляется радиоактивный изотоп алюминия, который называется алюминий-26. Период полураспада этого изотопа составляет примерно 717 000 лет, что достаточно короткий период времени по космическим меркам. Во время распада этот изотоп производит гамма-излучение, которое является самым сильным излучением в космосе. С другой стороны, алюминий-26 также можно обнаружить в большом количестве в газовых облаках, которые окутывают еще формирующиеся новые звезды. И здесь он тоже производит гамма-излучение.

[ + – ] Когда старые звезды начинают умирать, то они сбрасывают часть своего внешнего слоя, в результате чего более тяжелые элементы улетают в космос. Эти элементы либо дрейфуют в составе газовых облаков, либо же становятся частью новых звезд. Когда крупные звезды взрываются сверхновой, то в космос улетает еще более тяжелые химические элементы Фото: ESO

Чтобы понять с какой скоростью появляются и умирают звезды в нашей галактике, ученые могут использовать данный изотоп и его излучение в качестве своеобразного маркера. То есть анализ гама-излучения может показать с какой скоростью появляются новые звезды в галактике.

Согласно существующим оценкам в Млечном Пути, который считается спокойной галактикой без бурного звездообразования, появляется всего 6-7 новых звезд в год.

Но немецкие ученые провели анализ гамма-излучения изотопа алюминий-26 и выяснили, что текущие оценки не совпадают с их расчетами скорости звездообразования. В новом исследовании сказано, что в Млечном Пути скорее всего появляется примерно до 55 новых звезд в год. Также ученые предполагают, что дополнительные исследования смогут дать еще более точную оценку и она может оказаться еще выше.

Сейчас ученые понимают принцип появления новых звезд в галактиках, но увидеть этот процесс часто бывает невероятно сложно, ведь эти звезды окутаны густыми облаками из газа и пыли.

Фокус уже писал о том, что свермассивная черная дыра в центре Млечного Пути притягивает большой загадочный объект. Он за несколько лет сильно изменил свою форму ив ближайшем будущем черная дыра его полностью поглотит. Но пока астрономы не знают точно, как именно появился данный космический объект, который вскоре "съест" космический монстр.