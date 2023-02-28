Черная дыра в центре Млечного Пути притягивает большой загадочный объект: что известно ученым (видео)

Прямо сейчас в центре нашей галактики сверхмассивная черная дыра растягивает необычный объект и скоро разорвет его на части.

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Уже 20 лет ученые наблюдают за масштабным космическим событием, которое происходит в центре Млечного Пути. Большой загадочный объект медленно притягивает к себе огромная черная дыра Стрелец А*. Группа астрономов наблюдает за этим событием с 2002 года с помощью Обсерватории Кека на Гавайях, но новые данные указывают на то, что вскоре этот объект исчезнет в недрах черной дыры в результате столкновения с ней, пишет Futurism.

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Как известно, черные дыры обладают невероятно мощной гравитацией, а значит могут притягивать к себе окружающее их вещество, то есть газ и пыль, а также целые звезды. Уже 20 лет ученые наблюдают за сближением с черной дырой в центре нашей галактики загадочного газового облака, которое получило название Х7. Считается, что его масса превышает массу Земли в 50 раз.

[ + – ] Уже 20 лет ученые наблюдают за сближением с черной дырой в центре нашей галактики загадочного газового облака, которое получило название Х7. Считается, что его масса превышает массу Земли в 50 раз Фото: Twitter

Новые наблюдения ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США, показывают, что данный объект растянулся под действием гравитации черной дыры на триллионы километров. По оценкам ученых его длина теперь составляет 3 тысячи астрономических единиц, то есть это в 3000 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Солнца. Астрономы пришли к выводу, что вскоре это загадочное облако будет разорвано на части и полностью поглощено черной дырой. Скорее всего это произойдет в 2036 году, а пока что газовое облако движется к черной дыре со скоростью в примерно 800 км/с.

[ + – ] На серии изображений показано как X7 постепенно растягивается между 2002 и 2021 годами во время своего сближения с черной дырой в центре нашей галактики Фото: Twitter

По словам ученых, проводить наблюдения за центром нашей галактики очень сложно, тем более наблюдать за такими объектами как Х7. Это связано с тем, что центр Млечного Пути заполнен большим количеством звезд, а также газом и пылью, которые мешают обзору, а также способности видеть движение таких объектов как Х7. Тем не менее возможности Обсерватории Кека позволили сделать такие подробные наблюдения. А самое главное астрономы смогли увидеть изменения в форме и размере газового облака, которое идет на сближение с черной дырой.

Но самое главное, ученые до сих пор точно не знают откуда взялось это газовое облако, которым хочет "пообедать" черная дыра Стрелец А*. Астрономы предполагают, что объект Х7 мог отделится от более крупной газовой структуры и во время своего перемещения в космосе был захвачен гравитацией черной дыры. Другое предположение состоит в том, что это газовое облако появилось в результате выброса в космос вещества, которое осталось после столкновения двух звезд.

[ + – ] Ученые создали анимацию, которая показывает, как X7 разрывается на части, а затем разрушается по мере приближения к сверхмассивной черной дыре

По словам Марка Морриса из Калифорнийского университета в Лос-Анджелес, когда газовое облако приблизится на очень близкое расстояние к черной дыре, то оно распадется на отдельные фрагменты. После этого часть вещества будет сразу поглощена черной дырой, а часть будет кружить вокруг нее. Это вещество достигнет настолько высоких температур, что Стрелец А* будет выпускать очень много излучения и в результате черная дыра будет видна особенно отчетливо. Но этого момент наступить только через примерно 13 лет.

Астрономы будут все это время будут продолжать свои наблюдения за движением Х7 к сверхмассивной черной дыре.

Фокус уже писал о недавнем открытии огромного космического монстра, который существовал еще на раннем этапе жизни Вселенной. Ученые пока не знают, как могла образоваться через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва черная дыра с массой, которая в миллиард раз больше массы Солнца.

Что же касается необычных объектов в космосе, то Фокус уже писал о недавнем открытии экзопланеты, которая вызвала настоящее удивление астрономов. Дело в том, что эта планета появилась там, где она не просто не могла сформироваться.