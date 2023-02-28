Чорна діра в центрі Чумацького Шляху приваблює великий загадковий об'єкт: що відомо вченим (відео)

Прямо зараз у центрі нашої галактики надмасивна чорна діра розтягує незвичайний об'єкт і незабаром розірве його на частини.

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Уже 20 років учені спостерігають за масштабною космічною подією, що відбувається в центрі Чумацького Шляху. Великий загадковий об'єкт повільно притягує до себе величезну чорну діру Стрілець А*. Група астрономів спостерігає за цією подією з 2002 року за допомогою Обсерваторії Кека на Гаваях, але нові дані вказують на те, що незабаром цей об'єкт зникне в надрах чорної діри через зіткнення з нею, пише Futurism.

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Як відомо, чорні діри мають неймовірно потужну гравітацію, а значить, можуть притягувати до себе навколишню речовину, тобто газ і пил, а також цілі зірки. Вже 20 років учені спостерігають за зближенням із чорною дірою в центрі нашої галактики загадкової газової хмари, яка отримала назву Х7. Вважається, що її маса перевищує масу Землі в 50 разів.

[ + – ] Вже 20 років учені спостерігають за зближенням із чорною дірою в центрі нашої галактики загадкової газової хмари, яка отримала назву Х7. Вважається, що її маса перевищує масу Землі в 50 разів. Фото: Twitter

Нові спостереження вчених із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, що в США, показують, що цей об'єкт розтягнувся під дією гравітації чорної діри на трильйони кілометрів. За оцінками вчених, його довжина тепер становить 3 тисячі астрономічних одиниць, тобто це в 3000 разів більше, ніж відстань від нашої планети до Сонця. Астрономи дійшли висновку, що незабаром ця загадкова хмара буде розірвана на частини та повністю поглинута чорною дірою. Швидше за все, це відбудеться у 2036 році, а поки що газова хмара рухається до чорної діри зі швидкістю приблизно 800 км/с.

[ + – ] На серії зображень показано, як X7 поступово розтягується між 2002 та 2021 роками під час свого зближення з чорною дірою в центрі нашої галактики Фото: Twitter

За словами вчених, проводити спостереження за центром нашої галактики дуже складно, тим паче спостерігати за такими об'єктами як Х7. Це пов'язано з тим, що центр Чумацького Шляху заповнений великою кількістю зірок, а також газом і пилом, що заважають огляду, а також здатності бачити рух таких об'єктів як Х7. Тим не менш, можливості Обсерваторії Кека дозволили зробити такі докладні спостереження. А найголовніше, астрономи змогли побачити зміни у формі та розмірі газової хмари, яка йде на зближення з чорною дірою.

Проте вчені досі точно не знають, звідки взялася ця газова хмара, якою хоче "пообідати" чорна діра Стрілець А*. Астрономи припускають, що об'єкт Х7 міг відокремитися від більшої газової структури та під час свого переміщення в космосі був захоплений гравітацією чорної діри. Інше припущення полягає в тому, що ця газова хмара з'явилася в результаті викиду в космос речовини, яка залишилася після зіткнення двох зірок.

[ + – ] Учені створили анімацію, яка показує, як X7 розривається на частини, а потім руйнується в міру наближення до надмасивної чорної діри

За словами Марка Морріса з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, коли газова хмара наблизиться на дуже близьку відстань до чорної діри, вона розпадеться на окремі фрагменти. Після цього частина речовини буде відразу поглинена чорною діркою, а частина кружлятиме навколо неї. Ця речовина досягне настільки високих температур, що Стрілець А* випускатиме дуже багато випромінювання, і в результаті чорну діру буде видно особливо виразно. Але цей момент настане лише через приблизно 13 років.

Астрономи весь цей час продовжуватимуть свої спостереження за рухом Х7 до надмасивної чорної діри.

Фокус уже писав про недавнє відкриття величезного космічного монстра, який існував ще на ранньому етапі життя Всесвіту. Вчені поки не знають, як могла утворитися через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху чорна діра з масою, яка в мільярд разів більша за масу Сонця.

Що ж до незвичайних об'єктів у космосі, то Фокус уже писав про нещодавнє відкриття екзопланети, яка викликала справжній подив астрономів. Справа в тому, що ця планета з'явилася там, де вона не просто не могла сформуватися.