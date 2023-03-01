Она все-таки существует. Обнаружена звезда, которой согласно теории, не может быть

Ученые обнаружили звезду, которая существует всего несколько десятков тысяч лет, но находится она рядом с черной дырой в центре Млечного Пути.

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Ученые обнаружили очень молодую звезду, которая еще находится в стадии своего формирования рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец А* в центре нашей галактики. Теоретически она не должна существовать так близко к черной дыре. Но все-таки она есть, пишет Phys.

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Ученые из Кельнского университета, Германия, обнаружили очень молодую звезду, которую назвали X3a. Но самое главное, что согласно теории, она не может находиться так близко к черной дыре в центре Млечного Пути. Ученые считают, что эта звезда, которая все еще находится в стадии формирования, изначально появилась из газового облака, которое вращалось вокруг черной дыры. И только после этого она переместилась на свою нынешнюю орбиту.

[ + – ] Ученые из Кельнского университета, Германия, обнаружили очень молодую звезду, которую назвали X3a. Но самое главное, что согласно теории, она не может находится так близко к черной дыре в центре Млечного Пути Фото: Live Science

Считается, что рядом со сверхмассивной черной дырой просто не могут появиться новые звезды. Сюда могут переместиться только более старые звезды, которым уже несколько миллиардов лет. Но в то же время еще 20 лет назад ученые впервые обнаружили молодые звезды недалеко от черной дыры Стрелец А*. До сих пор остается загадкой, как они туда попали. Но звезда X3a, которая по размерам в 10 раз больше нашего Солнца и имеет массу в 15 раз больше массы нашей звезды, существует очень близко к черной дыре в центре Млечного Пути.

[ + – ] Ученые обнаружили очень молодую звезду, которая еще находится в стадии своего формирования рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец А* в центре нашей галактики. Теоретически она не должна существовать так близко к черной дыре. Но все-таки она существует Фото: phys.org

По словам Флориана Пейскера из Кельнского университета, новые наблюдения за окрестностями черной дыры показывают, что на расстоянии в несколько световых лет от космического монстра есть регион космоса, где могут появиться новые звезды в облаках из газа и пыли.

Также ученые обнаружили рядом со звездой X3a горячие сгустки из газа и пыли, которые может притягивать к себе звезда для достижения той огромной массы, которую она имеет и продолжения роста. Но это вещество не объясняет, как появилась здесь новая звезда.

По словам ученых, скорее всего облако, из которого образовалась звезда, было защищено от гравитационного влияния черной дыры, и оно могло образоваться в кольце из газа и пыли вокруг центра галактики. Масса этого облака превышала массу Солнца примерно в 100 раз и под действием собственной гравитации оно сжалось в одну или несколько протозвезд.

Ученые считают, что вполне возможно, что в кольце из газа и пыли рождаются молодые звезды в центре Млечного Пути, которые могут переместится так близко к черной дыре.

Если эта теория образования новых звезд верна, то вполне возможно такой же механизм звездообразования действует и в центрах других галактик. То есть у них также могут существовать очень молодые звезды непосредственно рядом с черными дырами. Проверить эту теорию как для Млечного Пути, так и других галактик сможет космический телескоп Уэбб.

Как уже писал Фокус, космический телескоп IXPE помог ученым приблизится к раскрытию главных секретов сверхновой Тихо Браге, которая взорвалась 450 лет назад.

Также Фокус писал о новом исследовании, которое предполагает, что Млечный Путь создает до 55 звезд в год, а это не совпадает с предыдущими расчетами ученых.

Напоминаем, что недавние наблюдения астрономов показали, что черная дыра в центре нашей галактики притягивает к себе необычное газовое облако, которое растянулось под действием гравитации черной дыры Стрелец А* на расстояние в 3000 астрономических единиц. Уже через 13 лет это облако будет разорвано на части и поглощено черной дырой.