Кого назвали примитивным? Акулы Юрского периода были высокоразвиты еще 150 млн лет назад

Исследователи решили выяснить, является ли давно вымершая акула из Юрского периода отсутствующим звеном между акулами и скатами, или просто примитивным предком обоих.

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Специалисты проанализировали редкое хорошо сохранившееся тело древнего животного, чтобы разобраться, может ли оно быть предком современных акул и скатов. Однако ученые получили совсем неожиданные результаты. Оказывается, она к тому времени уже была очень высокоразвитой, пишет IFLScience.

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История акул гораздо древнее и начинается задолго до динозавров, а именно примерно 400 миллионов лет назад. Как группа, им удалось пережить все пять массовых вымираний, а потому их "семейные" связи можно проследить во многих линиях.

Тем не менее изучение их довольно непростое, ведь это хрящевые рыбы, то есть у них нет костного скелета как такового, поэтому в большинстве случаев в окаменелости можно обнаружить только их зубы.

Однако исключением является Konservat Lagerstätte в Баварии, где позднеюрские виды (как костные, так и хрящевые) сохранились в скале, где видны отпечатки их кожи, мышц и других тканей. Как с аппликациями-гербариями из цветов, благодаря этому мы можем получить определенный даже двумерный вид древних животных, экземпляры которых невероятно редки.

Одним из таких видов, который удалось обнаружить, является Protospinax annectans. Однако его место в эволюции акул все еще остается окутано секретами.

Приблизительно 150 млн лет назад она плавала в просторах океана, а ее размер достигал 1,5 метра.

[ + – ] Приблизительно 150 млн лет назад Protospinax annectans плавала в просторах океана, а ее размер достигал 1,5 метра Фото: Sebastian Stumpf

Кроме того, ее место в эволюции на протяжении многих лет оставалось предметом дискуссии. Была ли она давним предком современных акул и скатов и тем отсутствующим звеном между этими видами? Чтобы выяснить, исследователи подробно изучили этот образец, ознакомились с его неизвестной ролью с помощью генетических данных (митохондриальной ДНК) и морфологических данных для восстановления семейного дерева акул.

И здесь результаты ошеломили экспертов. Оказывается, ни та, ни другая теория не подтвердились, а для этого вида существует третий путь.

Хотя Protospinax annectans имеет черты как акул, так и скатов, это не примитивный предок их обоих, но высокоразвитая в свое время акула.

"Мы привыкли думать об эволюции как о системе, похожей на иерархическую лестницу, в которой старшие группы у основания, а люди, совсем молодой вид по сравнению с другими, находятся на вершине, — рассказал автор исследования Патрик Л. Джамбура. — На самом же деле эволюция никогда не останавливалась даже для этих древних представителей, ведь они также продолжают эволюционировать изо дня в день из-за изменений в своей ДНК. Только благодаря этому им удалось приспособиться к меняющейся среде и выжить до наших дней".

Однако останутся загадкой, почему протопинакс вымер, когда другие схожие по морфологии виды акул выжили. Однако в конце концов она не была ступенькой или даже дверным порогом в эпической истории богатого прошлого акул.

Ранее Фокус писал о найденных останках гигантской рыбы, которая охотилась на предков человека. Она могла вырасти до более чем 2,5 метра в длину и жила около 360 миллионов.