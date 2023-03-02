Кого назвав примітивним? Акули Юрського періоду були високорозвинені ще 150 млн років тому

Дослідники вирішили з'ясувати, чи є давно вимерла акула з Юрського періоду відсутньою ланкою між акулами та скатами, чи вона просто примітивний предок обох. Однак після аналізу рідкісних добре збережених останків тіла акули, жодна з теорій не підтвердилася.

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Фахівці проаналізували рідкісне добре збережене тіло древньої тварини, щоб розібратися, чи вона може бути предком сучасних акул та скатів. Проте вони отримали зовсім неочікувані результати. Виявляється, вона на той час уже була дуже високорозвиненою, пише IFLScience.

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Історія акул набагато древніша і починається задовго до динозаврів, а саме приблизно 400 мільйонів років тому. Як група, їм вдалося пережити всі п'ять масових вимирань, а тому їхні "родинні" зв'язки можна простежити у багатьох лініях.

А проте, вивчення їх досить непросте, адже хрящові риби, тобто у них немає кісткового скелета як такого, тому здебільшого у скам'янілості можна виявити лише їхні зуби.

Однак винятком є Konservat Lagerstätte у Баварії, де пізньоюрські хребетні (як кісткові, так і хрящові) збереглися в скелі, де видно відбитки їхньої шкіри, м'язів та інших тканин. Як аплікації-гербарії з квітів, завдяки цьому ми можемо отримати певний навіть двовимірний вигляд древніх тварин, екземпляри яких неймовірно рідкісні.

Одним із таких видів, який вдалося знайти, є Protospinax annectans. Однак його місце в еволюції акул все ще залишається оповите секретами.

Приблизно 150 млн років тому вона плавала у просторах океану, а її розмір сягав 1,5 метра.

[ + – ] Приблизно 150 млн років тому Protospinax annectans плавала у просторах океану, а її розмір сягав 1,5 метра Фото: Sebastian Stumpf

Окрім цього, її місце в еволюції протягом багатьох років залишалося предметом дискусії. Чи була вона давнім предком сучасних акул та скатів та тією відсутньою ланкою між цими видами? Щоб це з'ясувати, дослідники детально вивчили цей зразок, ознайомилися з його невідомою роллю за допомогою генетичних даних (мітохондріальної ДНК) та морфологічних даних для відновлення родинного дерева акул.

І тут результати приголомшили експертів. Виявляється, ні та, ні інша теорія не підтвердилися, а для цього виду існує третій шлях.

Хоч Protospinax annectans має риси як акул, так і скатів це не примітивний предок їх обох, але високорозвинена на свій час акула.

"Ми звикли думати про еволюцію як про систему, схожу на ієрархічну драбину, в якій старші групи біля основи, а люди, зовсім молодий вид у порівнянні з іншими, знаходяться на вершині, — розповів автор дослідження Патрік Л. Джамбура. — Насправді ж еволюція ніколи не зупинялася навіть для цих древніх представників, адже вони також продовжують еволюціонувати день за днем через зміни у своїй ДНК. Тільки завдяки цьому їм вдалося пристосуватися до мінливого середовища і вижити до наших днів".

Проте залишаться загадкою, чому протопінакс вимер, коли інші схожі за морфологією види акул вижили. Однак зрештою, вона не була сходинкою чи навіть дверним порогом в епічній історії багатого минулого акул.

Раніше Фокус писав про знайдені останки гігантської риби, яка полювала на предків людини. Вона могла вирости до більш ніж 2,5 метра завдовжки і жила близько 360 мільйонів.