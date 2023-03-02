Витамин D может помочь предотвратить слабоумие, — говорят ученые

Новое исследование предполагает, что добавки с витамином D могут замедлить начало деменции.

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Исследователи из Канады и Великобритании заявили, что обнаружили связь между приемом добавок витамина D и продолжительной жизнью без разрушительного действия деменции в крупномасштабном исследовании с участием более 12 000 человек. Результаты выявили на 40% меньше диагнозов деменции среди тех, кто принимал витамины в группе из 4637 человек, чем в оставшейся группе, пишет UPI.

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Исследователи из Института мозга Хотчкисса, Университета Калгари и британского Университета Эксетера заявили, что средний возраст участников был 71 год, и на момент регистрации у них не было деменции.

"Мы знаем, что витамин D оказывает некоторое влияние на мозг, что может иметь значение для снижения деменции, однако до сих пор исследования давали противоречивые результаты", — сказал руководитель исследования Захинор Исмаил из Университета Калгари и Университета Эксетера, в своем заявлении.

"Наши результаты дают ключевое представление о группах, которые могут быть специально предназначены для приема добавок витамина D. В целом, мы нашли доказательства того, что более раннее добавление может быть особенно полезным, до начала снижения когнитивных функций".

Согласно исследованию, 2696 участников развили деменцию в течение 10 лет. В этой группе 2017 (75%) не подвергались воздействию витамина D во время всех посещений до постановки диагноза, а 679 (25%) подвергались исходному воздействию.

"Предотвращение слабоумия или даже отсрочка его начала жизненно важны, учитывая растущее число пострадавших, — говорится в заявлении соавтора Байрона Криза из Эксетерского университета, — Связь с витамином D в этом исследовании предполагает, что прием добавок с витамином D может быть полезен для предотвращения или замедления деменции, но теперь нам нужны клинические испытания, чтобы подтвердить, действительно ли это так".

Это исследование последовало за двумя другими ноябрьскими исследованиями, которые показали, что социальная изоляция существенно увеличивает факторы риска развития деменции у пожилых людей. Исследования показали, что им помогло использование технологий, побуждающих пожилых людей отправлять текстовые сообщения и электронные письма, чтобы оставаться на связи.

Ранее Фокус писал о том, что деменция может быть вызвана определенными лекарствами. Люди, которые регулярно принимают слабительные, могут иметь больший риск развития деменции. Новое исследование также показало, что люди, которые использовали несколько слабительных, имели еще более высокий риск.