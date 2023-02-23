Деменция из-за стула. Ученые обнаружили связь между приемом слабительных и развитием слабоумия

Люди, которые регулярно принимают слабительные, могут иметь больший риск развития деменции. Новое исследование также показало, что люди, которые использовали несколько слабительных, имели еще более высокий риск.

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Новые исследования показывают, что у людей, которые регулярно используют слабительные, риск развития деменции может быть более чем на 50% выше, чем у тех, кто не использует средства для лечения запоров. Исследование также показало, что люди, которые использовали несколько разных типов слабительных или только осмотические слабительные (тип слабительного, который не позволяет воде всасываться в толстой кишке) подвергались еще большему риску, пишет Independent.

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Результаты не доказывают, что слабительные вызывают деменцию, но предполагают связь, говорят исследователи. "Наше исследование показало, что регулярное использование безрецептурных слабительных было связано с более высоким риском развития деменции, особенно у людей, которые использовали несколько типов слабительных или осмотические слабительные", – сказал Фэн Ша, автор исследования Китайской академии наук.

Тем не менее, ученые говорят, что если их выводы подтвердятся в ходе дальнейших исследований, врачи могут побудить людей лечить запоры, изменив образ жизни, например, пить больше воды, есть больше клетчатки и добавить больше активности в свою повседневную жизнь.

Фэн Ша сказал: "Запоры и использование слабительных распространены среди людей среднего и старшего возраста. Однако регулярное использование слабительного может изменить микробиом кишечника, возможно, влияя на передачу нервных сигналов от кишечника к мозгу или увеличивая выработку кишечных токсинов, которые могут повлиять на мозг".

"Наше исследование показало, что регулярное использование безрецептурных слабительных было связано с более высоким риском развития деменции, особенно у людей, которые использовали несколько типов слабительных или осмотические слабительные".

Исследователи также обнаружили, что, хотя осмотические и стимулирующие слабительные средства не рекомендуются для регулярного использования, в этом исследовании было много постоянных пользователей этих лекарств.

В исследовании приняли участие 502 229 человек из британского биобанка — базы данных генетической и медицинской информации от 500 000 участников по всей стране — со средним возрастом 57 лет, у которых на момент начала исследования не было деменции.

Из этой группы 18 235 человек, или 3,6%, сообщили об употреблении безрецептурных слабительных большую часть дней в неделю в течение месяца до исследования — это считалось регулярным использованием.

Приняв во внимание такие факторы, как возраст, другие заболевания и прием лекарств, а также семейный анамнез деменции, исследователи обнаружили, что у людей, которые регулярно использовали слабительные средства, риск общей деменции был на 51% выше, чем у людей, которые этого не делали.

Для людей, использующих один тип слабительного, риск был повышен на 28% по сравнению с повышенным риском на 90% для людей, принимающих два или более типа слабительных.

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