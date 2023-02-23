Деменція через стул. Учені виявили зв'язок між прийомом проносних і розвитком недоумства

Люди, які регулярно приймають проносні, можуть мати більший ризик деменції. Нове дослідження також показало, що люди, які використовували кілька проносних, мали ще більший ризик.

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Нові дослідження показують, що в людей, які регулярно використовують проносні, ризик розвитку деменції може бути більш ніж на 50% вищим, ніж у тих, хто не використовує засоби для лікування запорів. Дослідження також показало, що люди, які використовували кілька різних типів проносних або лише осмотичні проносні (тип проносного, який не дозволяє воді всмоктуватись у товстій кишці) зазнавали ще більшого ризику, пише Independent.

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Результати не доводять, що проносні викликають деменцію, але припускають зв'язок, кажуть дослідники. "Наше дослідження показало, що регулярне використання безрецептурних проносних було пов'язане з вищим ризиком розвитку деменції, особливо в людей, які використовували кілька типів проносних або осмотичних проносних", — сказав Фен Ша, автор дослідження Китайської академії наук.

Тим не менш, учені кажуть, що якщо їхні висновки підтвердяться в процесі подальших досліджень, лікарі можуть спонукати людей лікувати запори, змінивши спосіб життя, наприклад, пити більше води, їсти більше клітковини і додати більше активності у своє повсякденне життя.

Фен Ша сказав: "Запори та використання проносних поширені серед людей середнього та старшого віку. Однак регулярне використання проносного може змінити мікробіом кишечника, можливо, впливаючи на передавання нервових сигналів від кишечника до мозку або збільшуючи вироблення кишкових токсинів, які можуть вплинути на мозок".

"Наше дослідження показало, що регулярне використання безрецептурних проносних було пов'язане з вищим ризиком розвитку деменції, особливо в людей, які використовували кілька типів проносних або осмотичних проносних".

Дослідники також з'ясували, що хоча осмотичні та стимулювальні проносні засоби не рекомендуються для регулярного використання, у цьому дослідженні було багато постійних користувачів цих ліків.

У дослідженні взяли участь 502 229 осіб із британського біобанку — бази даних генетичної та медичної інформації від 500 000 учасників по всій країні — із середнім віком 57 років, які на момент початку дослідження не мали деменції.

З цієї групи 18 235 осіб, або 3,6%, повідомили про вживання безрецептурних проносних більшу частину днів на тиждень протягом місяця до дослідження — це вважалося регулярним використанням.

Взявши до уваги такі фактори, як вік, інші захворювання і прийом ліків, а також сімейний анамнез деменції, дослідники з'ясували, що в людей, які регулярно використовували проносні засоби, ризик загальної деменції був на 51% вищим, ніж у людей, які цього не робили.

Для людей, які використовують один тип проносного, ризик був підвищений на 28% порівняно з підвищеним ризиком на 90% для людей, які приймають два або більше типів проносних.

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