Вітамін D може допомогти запобігти недоумству, — кажуть вчені

Нове дослідження передбачає, що добавки з вітаміном D можуть уповільнити початок деменції.

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Дослідники з Канади та Великобританії заявили, що виявили зв'язок між прийомом добавок вітаміну D та тривалим життям без руйнівної дії деменції у великомасштабному дослідженні за участю понад 12 000 осіб. Результати виявили на 40% менше діагнозів деменції серед тих, хто приймав вітаміни в групі з 4637 осіб, ніж у групі, що залишилася, пише UPI.

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Дослідники з Інституту мозку Готчкіса, Університету Калгарі та британського Університету Ексетера заявили, що середній вік учасників був 71 рік, і на момент реєстрації вони не мали деменції.

"Ми знаємо, що вітамін D надає певний вплив на мозок, що може мати значення для зниження деменції, проте досі дослідження давали суперечливі результати", — сказав керівник дослідження Захінор Ісмаїл з Університету Калгарі та Університету Ексетера у своїй заяві.

"Наші результати дають ключове уявлення про групи, які можуть бути спеціально призначені для прийому добавок вітаміну D. Загалом ми знайшли докази того, що більш раннє додавання може бути особливо корисним, до початку зниження когнітивних функцій".

Згідно з дослідженням, 2696 учасників розвинули деменцію протягом 10 років. У цій групі 2017 (75%) не зазнавали впливу вітаміну D під час усіх відвідувань до постановки діагнозу, а 679 (25%) зазнавали вихідної дії.

"Запобігання недоумства або навіть відстрочка його початку життєво важливі, враховуючи зростання кількості постраждалих, — йдеться у заяві співавтора Байрона Криза з Ексетерського університету. — Зв'язок з вітаміном D у цьому дослідженні передбачає, що прийом добавок з вітаміном D може бути корисним для запобігання або уповільнення деменції, але тепер нам потрібні клінічні випробування, щоб підтвердити, чи це дійсно так".

Це дослідження було за двома іншими листопадовими дослідженнями, які показали, що соціальна ізоляція істотно збільшує фактори ризику розвитку деменції у людей похилого віку. Дослідження показали, що їм допомогло використання технологій, які спонукають людей похилого віку відправляти текстові повідомлення та електронні листи, щоб залишатися на зв'язку.

Раніше Фокус писав про те, що деменція може бути спричинена певними ліками. Люди, які регулярно приймають проносні, можуть мати більший ризик деменції. Нове дослідження також показало, що люди, які використовували кілька проносних, мали ще більший ризик.