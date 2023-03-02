Экологичный пластик. Безопасно ли использование биоразлагаемой пластмассы — рассказывают ученые

Бутылки для рома Bacardi, обертки для конфет Skittles, дизайнерские бутылки для воды — множество компаний разрабатывают биоразлагаемую пластиковую упаковку, которая, по их словам, лучше для окружающей среды, чем традиционный пластик.

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На фоне путаницы в отношении того, что является биоразлагаемым, а что нет, и в отсутствие надлежащих средств утилизации, некоторые опасаются, что эти "волшебные" решения могут привести к дальнейшему разрушению окружающей среды и даже способствовать более расточительному потреблению. "Люди склонны полагать, что они вносят свой вклад в защиту планеты, покупая разлагаемые пластиковые продукты, но это совсем не так", — сказала координатор по делам ЕС Гаэль От. При этом синтетические нефтехимические пластмассы могут сохраняться в окружающей среде сотни лет, пишет Phys.Org. По словам Хаута, биоразлагаемые пластмассы, как правило, разлагаются быстрее, но их необходимо правильно утилизировать, будь то промышленная компостная установка или домашний компост.

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Но у большинства людей нет доступа к таким объектам, а это означает, что биоразлагаемые пластмассы обычно попадают в центры переработки или на свалки — или, что еще хуже, в окружающую среду.

От Соединенных Штатов до Европы и Китая полки супермаркетов все чаще заполнены предметами, упакованными из "биопластика", "биоразлагаемого", "компостируемого" или "экологически чистого" пластика. Некоторые компании даже утверждают, что разработали съедобный пластик. Многие правительства не регулируют такие заявления, и большинство потребителей не понимают, что они означают.

Bacardi заявляет, что ее биоразлагаемая бутылка для спиртных напитков появится на прилавках в этом году. Кондитерский гигант Mars-Wrigley объявил о выпуске в США биоразлагаемой упаковки Skittles. А в конце прошлого года калифорнийский стартап Cove выпустил первую в мире биоразлагаемую пластиковую бутылку для воды.

В последние годы появилось несколько компаний, которые помогают сертифицировать заявления о биоразлагаемости и помогают потребителям разобраться в терминологии. "На рынке много путаницы", — сказал Филипп Девольфс, бизнес-менеджер одного из ведущих мировых агентств по сертификации биоразлагаемых пластиков, которому компании платят за оценку материалов.

Как ни странно, пластик на биологической основе не обязательно подлежит компостированию или биоразложению, сказал он. Эти пластмассы содержат по крайней мере некоторое количество исходной биомассы, такой как кукуруза, картофельный крахмал, древесная масса или сахарный тростник, но могут также содержать материалы, полученные из ископаемого топлива.

И наоборот, биоразлагаемые пластмассы могут не содержать биомассы, но предназначены для разложения на углекислый газ, воду и биомассу — обычно в промышленных или домашних компостных установках.

Компостируемые предметы могут разлагаться в промышленном или домашнем компосте. В некоторых случаях они могут разлагаться на свалке, но это зависит от влажности, микроорганизмов и состава продукта.

В ноябре Европейская комиссия предложила новые правила упаковки для борьбы с отходами, а также уточнить термины разложения, используемые для описания пластика, позиционируемого как экологически чистый. "К биоразлагаемым пластикам нужно подходить с осторожностью, — говорится в сообщении, — У них есть свое место в устойчивом будущем, но они должны быть направлены на конкретные приложения, где доказаны их экологические преимущества и ценность для экономики замкнутого цикла".

Некоторые опасаются, что путаница может привести к большему количеству мусора, что усугубит мировую проблему пластикового загрязнения.

"Вы подумаете: "Хорошо, значит, если я забыл свой биоразлагаемый пластиковый пакет в лесу после пикника, это не проблема, потому что он будет разлагаться на природе", — говорит Мойра Турнер, менеджер по защите интересов французской организации по борьбе с загрязнением окружающей среды. Она сказала, что некоторые потребители могут не задумываться о чрезмерном потреблении биоразлагаемых пластиковых изделий, полагая, что они меньше загрязняют окружающую среду.

"Это стимулирует производство одного пластика", — заключила она.

Эксперты говорят, что приоритетом должно быть потребление меньшего количества пластика, отдавая предпочтение другим материалам, таким как стекло или металл, или как можно более частое повторное использование пластика.

Такие активисты, как Турнер, говорят, что компании и правительства должны сосредоточиться на стандартизации стеклянной упаковки для таких вещей, как йогурт и молоко, чтобы их можно было возвращать в магазины для стерилизации и повторного использования. Это также могло бы помочь уменьшить горы пластика, который ежегодно попадает в окружающую среду, распадается на микрочастицы и попадает в нашу пищевую цепочку, чтобы в конечном итоге попасть в организм людей и других животных.

Микропластик был обнаружен в почве, океанах, реках, водопроводной воде и даже в крови, грудном молоке и плацентах людей.

"Они являются вечными загрязнителями, — сказала Натали Гонтар, директор по исследованиям Национального сельскохозяйственного научно-исследовательского института Франции (НСНИИФ), — Как только эти частицы рассеялись — их невозможно вернуть и разделить. Уже слишком поздно".

Но в мире, где пластик настолько распространен, разве биоразлагаемые материалы не лучше, чем "вечные загрязнители"?

"Мы можем принять активное решение как общество, чтобы выбрать материал, который не будет сохраняться в окружающей среде", — сказал Фил Ван Трамп, директор по науке и технологиям американской фирмы, в основном производящей биоразлагаемый пластик PHA для упаковки пищевых продуктов и товаров общего потребления. Но пластмассы остаются важной частью нашей промышленно развитой экономики, сказал он: "Они нам нужны".

"Пластмассы имеют решающее значение, например, в секторах здравоохранения и транспорта. Но как только срок службы пластиковых изделий подходит к концу, мы должны быть в состоянии биоразлагать тот тип пластика, который нелегко перерабатывать, или там, где инфраструктура отходов отсутствует или развита на недостаточном уровне — от кофейников до пакетов из-под кетчупа и детских подгузников", — сказал Ван Трамп.

Эксперты со всех сторон поля битвы биоразлагаемых материалов согласны с тем, что помимо сокращения использования, правительствам необходимо создать более совершенную инфраструктуру утилизации, чтобы гарантировать, что биоразлагаемые пластмассы не попадут в океаны и на лесные подстилки.

"Важнейшим первым шагом является создание промышленных предприятий по компостированию и сбору компоста. Правительства также должны просвещать общественность и наказывать компании, которые делают вводящие в заблуждение заявления, — сказал Хаут — В противном случае это будут дикие земли без законов, если мы разрешим компаниям продавать свои продукты с помощью неподкрепленных, вводящих в заблуждение заявлений".

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