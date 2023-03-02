Екологічний пластик. Чи безпечне використання біорозкладної пластмаси — розповідають вчені

Пляшки для рому Bacardi, обгортки для цукерок Skittles, дизайнерські пляшки для води — безліч компаній розробляють біорозкладну пластикову упаковку, яка, за їхніми словами, краща для навколишнього середовища, ніж традиційний пластик.

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На тлі плутанини щодо того, що є біорозкладним, а що ні, і без належних засобів утилізації, деякі побоюються, що ці "чарівні" рішення можуть призвести до подальшого руйнування навколишнього середовища і навіть сприяти більш марнотратному споживанню. "Люди схильні вважати, що вони роблять свій внесок у захист планети, купуючи пластикові продукти, що розкладаються, але це зовсім не так", — сказала координаторка у справах ЄС Гаель От. При цьому синтетичні нафтохімічні пластмаси можуть зберігатися в довкіллі сотні років, пише Phys.Org. За словами Хаута, біорозкладні пластмаси, як правило, розкладаються швидше, але їх необхідно правильно утилізувати, чи то промислова компостна установка, чи домашній компост.

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Але у більшості людей немає доступу до таких об'єктів, а це означає, що пластмаси, що біорозкладаються, зазвичай потрапляють у центри переробки або на звалища — або, що ще гірше, в навколишнє середовище.

Від Сполучених Штатів до Європи та Китаю полиці супермаркетів все частіше заповнені предметами, упакованими з "біопластику", "біорозкладаного", "компостованого" або "екологічно чистого" пластику. Деякі компанії навіть стверджують, що розробили їстівний пластик. Багато урядів не регулюють таких заяв, і більшість споживачів не розуміють, що вони означають.

Bacardi заявляє, що її пляшка для спиртних напоїв з'явиться на прилавках цього року. Кондитерський гігант Mars-Wrigley оголосив про випуск у США біорозкладної упаковки Skittles. А наприкінці минулого року каліфорнійський стартап Cove випустив першу у світі біорозкладну пластикову пляшку для води.

В останні роки з'явилося кілька компаній, які допомагають сертифікувати заяви про біорозкладність та допомагають споживачам розібратися в термінології. "На ринку багато плутанини", — сказав Філіп Девольфс, бізнес-менеджер одного з провідних світових агентств із сертифікації біорозкладних пластиків, якому компанії платять за оцінку матеріалів.

Як не дивно, пластик біологічно не обов'язково підлягає компостуванню або біорозкладанню, сказав він. Ці пластмаси містять принаймні деяку кількість вихідної біомаси, такої як кукурудза, картопляний крохмаль, деревна маса або цукрова тростина, але можуть також містити матеріали, отримані з викопного палива.

І навпаки, біорозкладні пластмаси можуть не містити біомаси, але призначені для розкладання на вуглекислий газ, воду та біомасу — зазвичай у промислових чи домашніх компостних установках.

Компостовані предмети можуть розкладатися у промисловому чи домашньому компості. У деяких випадках вони можуть розкладатися на звалищі, але це залежить від вологості, мікроорганізмів та складу продукту.

У листопаді Європейська комісія запропонувала нові правила упаковки для боротьби з відходами, а також уточнити терміни розкладання, які використовуються для опису пластику, що позиціонується як екологічно чистий. "До біорозкладних пластиків потрібно підходити з обережністю, — йдеться в повідомленні. — У них є своє місце у стійкому майбутньому, але вони мають бути спрямовані на конкретні додатки, де доведено їх екологічні переваги та цінність для економіки замкнутого циклу".

Дехто побоюється, що плутанина може призвести до більшої кількості сміття, що погіршить світову проблему пластикового забруднення.

"Ви подумаєте: "Добре, значить, якщо я забув свій біорозкладний пластиковий пакет у лісі після пікніка, це не проблема тому, що він розкладатиметься на природі", — каже Мойра Турнер, менеджерка із захисту інтересів французької організації по боротьбі із забрудненням навколишнього середовища. Вона сказала, що деякі споживачі можуть не замислюватися про надмірне споживання біорозкладних пластикових виробів, вважаючи, що вони менше забруднюють навколишнє середовище.

"Це стимулює виробництво одного пластику", — сказала вона.

Експерти кажуть, що пріоритетом має бути споживання меншої кількості пластику, віддаючи перевагу іншим матеріалам, як-от скло або метал, або якомога частіше повторне використання пластику.

Такі активісти, як Турнер, кажуть, що компанії та уряди повинні зосередитися на стандартизації скляного пакування для таких речей, як йогурт і молоко, щоб їх можна було повертати в магазини для стерилізації та повторного використання. Це також могло б допомогти зменшити гори пластику, який щорічно потрапляє в навколишнє середовище, розпадається на мікрочастинки і потрапляє в наш харчовий ланцюжок, щоб в кінцевому підсумку потрапити в організм людей та інших тварин.

Мікропластик було виявлено в ґрунті, океанах, річках, водопровідній воді і навіть у крові, грудному молоці та плацентах людей.

"Вони є вічними забруднювачами, — сказала Наталі Гонтар, директорка з досліджень Національного сільськогосподарського науково-дослідного інституту Франції (НСНІІФ). — Щойно ці частки розсіялися — їх неможливо повернути і розділити. Уже занадто пізно".

Але у світі, де пластик настільки поширений, хіба біорозкладні матеріали не кращі, ніж "вічні забруднювачі"?

"Ми можемо ухвалити активне рішення як суспільство, щоб вибрати матеріал, який не зберігатиметься в навколишньому середовищі", — сказав Філ Ван Трамп, директор з науки і технологій американської фірми, яка здебільшого виготовляє біорозкладний пластик PHA для пакування харчових продуктів і товарів загального вжитку. Але пластмаси залишаються важливою частиною нашої промислово розвиненої економіки, сказав він: "Вони нам потрібні".

"Пластмаси мають вирішальне значення, наприклад, у секторах охорони здоров'я і транспорту. Але щойно термін служби пластикових виробів добігає кінця, ми маємо бути в змозі біорозкладати той тип пластику, який нелегко переробляти, або там, де інфраструктура відходів відсутня або розвинена на недостатньому рівні — від кавових горщиків до пакетів з-під кетчупу і дитячих підгузків", — сказав Ван Трамп.

Експерти з усіх боків поля битви біорозкладних матеріалів згодні з тим, що крім скорочення використання, урядам необхідно створити досконалішу інфраструктуру утилізації, щоб гарантувати, що біорозкладні пластмаси не потраплять до океанів і на лісові ділянки.

"Найважливішим першим кроком є створення промислових підприємств з компостування та збору компосту. Уряди також повинні навчати громадськість і карати компанії, які роблять заяви, що вводять в оману, — сказав Гаут. — Інакше це будуть дикі землі без законів, якщо ми дозволимо компаніям продавати свої продукти за допомогою непідкріплених, таких, що вводять в оману, заяв".

Раніше Фокус писав про біо-альтернатив штучного матеріалу. Вчені виявили, що трутовик (Fomes fomentarius) має дивовижні властивості, які в майбутньому можуть стати природною, біологічно розкладається альтернативою деяким пластикам та іншим матеріалам.