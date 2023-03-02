Коньки из костей. Археологи сделали необычное открытие на родине лыжного спорта

Во время археологической пресс-конференции в Синьцзяне, известном как родина лыжного спорта, исследователи объявили об обнаружении древних коньков, сделанных из костей животных.

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Коньки, в возрасте 3500 лет, обнаружили в гробнице, расположенной в долине реки Или, Китай. Конструкция обнаруженных коньков очень похожа на коньки, найденные в древней Европе, что, как предполагают ученые, является доказательством связи между Европой и Китаем в бронзовом веке, сообщают Ancient Origins.

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Коньки и другие артефакты

Кроме коньков, на месте захоронения обнаружили остатки 40 деревянных повозок, включая колеса, валы, оси и каретки из массива дерева. Эксперты считают, что могила, обнаруженная на руинах бронзового века Гаотай в округе Нилка с 16 по 15 век до н.э., принадлежала зажиточной семье пастухов.

"Судя по разбросанным обломкам, мы считаем, что эти деревянные части телеги были покинуты их владельцами, намеренно разделены и похоронены во время создания могилы", — отметил руководитель раскопок Руан Циурон. Он добавил, что открытие окажется полезным для изучения погребальной культуры и социальной структуры в конце бронзового века.

Ранее на этом месте обнаружили около 500 других культурных реликвий, таких как гончарные и бронзовые изделия, а также кости животных.

Руины Гаотай, состоящие из каменной гробницы площадью 120 квадратных метров и жилой зоны, расположенной в 1 000 метрах от захоронения, являются частью руин Цзирен Тайгоукоу, обнаруженных в долине реки Или. Место обнаружено в 2016 году во время исследования, проведенного Синьцзянским институтом культурных реликвий и археологии, а раскопки начались в 2018 году.

[ + – ] Викинги также делали коньки из костей домашних животных Фото: The Swedish History Museum / CC BY 2.0

Синьцзян: родина горнолыжного спорта

Синьцзян известен как родина горнолыжного спорта в Китае благодаря своей истории и уникальному географическому расположению. Регион расположен в северо-западной части Китая, граничит с несколькими странами, включая Казахстан, Кыргызстан и Монголию. Благодаря большой высоте над уровнем моря, длинным зимам и обилию снега, Синьцзян является идеальным местом для зимних видов спорта.

Кочевые племена, жившие в этом регионе более 3 000 лет назад, использовали лыжи, сделанные из костей животных, чтобы передвигаться по заснеженной местности в течение долгих зимних месяцев. С течением времени лыжи стали важным средством передвижения и популярным видом отдыха среди местного населения.

Алтайцы, населяющие этот регион, имеют давнюю историю катания на лыжах. Тысячелетиями они производили и использовали деревянные лыжи ручной работы для передвижения, охоты и отдыха.

Современный алтайский горнолыжный спорт возвращается к своим корням

В последние годы среди любителей активного отдыха растет интерес к горнолыжному спорту на Алтае. Некоторые компании предлагают экскурсии и поездки, чтобы исследовать Алтайский регион и познакомиться с традиционной культурой катания на лыжах. Уникальные техники катания на лыжах и снаряжения алтайцев изучают и ценят их историческое и культурное значение, а также их практическое применение в современном горнолыжном спорте.

Ранее Фокус рассказывал о гробнице бронзового века, которою обнаружили в Армении. Исследователи нашли сотни золотых бусин и другие украшения.