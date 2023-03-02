Ковзани з кісток. Археологи зробили незвичайне відкриття на батьківщині лижного спорту

Під час археологічної пресконференції в Сіньцзяні, відомому як батьківщина лижного спорту, дослідники оголосили про виявлення древніх ковзанів, зроблених з кісток тварин.

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Ковзани, віком 3500 років, виявили у гробниці, розташованій у долині ріки Ілі, Китай. Конструкція виявлених ковзанів дуже схожа на ковзани знайдені в стародавній Європі, що, як припускають вчені, є доказом зв’язку між Європою та Китаєм у бронзовому віці, повідомляють Ancient Origins.

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Ковзани та інші артефакти

Крім ковзанів, на місці поховання знайшли залишки 40 дерев'яних возів, включаючи колеса, вали, осі і каретки з масиву дерева. Експерти вважають, що могила, виявлена на руїнах бронзового віку Гаотай в окрузі Нілка з 16 по 15 століття до н.е., належала заможній родині пастухів.

"Судячи з розкиданих уламків, ми вважаємо, що ці дерев'яні частини воза були покинуті їхніми власниками, навмисно відокремлені і поховані під час створення могили", — зазначив керівник розкопок Руан Ціурон. Він зазначив, що відкриття виявиться корисним для вивчення поховальної культури та соціальної структури наприкінці бронзового віку.

Раніше на цьому місці знайшли близько 500 інших культурних реліквій, таких як гончарні й бронзові вироби та кістки тварин.

Руїни Гаотай, що складаються з кам'яної гробниці площею 120 квадратних метрів і житлової зони, розташованої за 1 000 метрів від поховання, є частиною руїн Цзірен Тайгоукоу, виявлених у долині річки Ілі. Місце було виявлено у 2016 році під час дослідження, проведеного Синьцзянським інститутом культурних реліквій та археології, а розкопки розпочалися у 2018 році.

[ + – ] Вікінги також робили ковзани з кісток свійських тварин Фото: The Swedish History Museum / CC BY 2.0

Сіньцзян: батьківщина гірськолижного спорту

Сіньцзян відомий як батьківщина гірськолижного спорту в Китаї завдяки своїй історії та унікальному географічному розташуванню. Регіон розташований у північно-західній частині Китаю, межує з кількома країнами, включаючи Казахстан, Киргизстан і Монголію. Завдяки великій висоті над рівнем моря, довгим зимам і великій кількості снігу, Сіньцзян є ідеальним місцем для зимових видів спорту.

Кочові племена, які жили в цьому регіоні понад 3 000 років тому, використовували лижі, зроблені з кісток тварин, щоб пересуватися по засніженій місцевості протягом довгих зимових місяців. З часом лижі стали важливим засобом пересування і популярним видом відпочинку серед місцевого населення.

Алтайці, які населяють цей регіон, мають давню історію катання на лижах. Тисячоліттями вони виготовляли і використовували дерев'яні лижі ручної роботи для пересування, полювання і відпочинку.

Сучасний алтайський гірськолижний спорт повертається до свого коріння

Останніми роками серед любителів активного відпочинку зростає інтерес до гірськолижного спорту на Алтаї. Деякі компанії пропонують екскурсії та подорожі, щоб дослідити Алтайський регіон і познайомитися з традиційною культурою катання на лижах. Унікальні техніки катання на лижах і спорядження алтайців вивчають і цінують за їх історичне і культурне значення, а також за їх практичне застосування в сучасному гірськолижному спорті.

Раніше Фокус розповідав про гробницю бронзової доби, яку виявили у Вірменії. Дослідники знайшли сотні золотих намистин та інші прикраси.