Когда Земля стала твердой: древний океан из магмы застыл намного раньше, чем считалось

Наша планета не всегда имела такую твердую поверхность. Ученые выяснили, как быстро застыл на Земле древний океан из расплавленной магмы.

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На самых ранних этапах эволюции нашей планеты ее поверхность была покрыта расплавленным океаном из магмы, который уходил настолько глубоко, что даже проникал в ядро Земли. Ученые пришли к выводу, что то, насколько быстро эта магма застыла, повлияло на современную структуру планеты, а также определило ее химический состав. Если раньше ученые считали, что этому океану из магмы понадобилось несколько сотен миллионов лет, чтобы застыть, то новые данные говорят о том, что все произошло намного быстрее, пишет SciTechDaily.

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Новое исследование американских ученых показывает, что древний океан из магмы, который покрывал всю Землю остыл не за сотни миллионов лет в начале ее истории, а намного быстрее. Исследователи из Университета штата Флорида, США используя новые данные о недрах Земли пришли к выводу, что поверхность планеты стала твердой всего за примерно 2 млн лет, а может даже меньше. То есть магматический океан затвердел намного быстрее, чем считалось ранее.

[ + – ] На самых ранних этапах эволюции нашей планеты ее поверхность была покрыта расплавленным океаном из магмы, который уходил настолько глубоко, что даже проникал в ядро Земли. Ученые пришли к выводу, что то, насколько быстро эта магма застыла, повлияло на современную структуру планеты, а также определило ее химических состав. Если раньше ученые считали, что этому океану из магмы понадобилось несколько сотен миллионов лет, чтобы застыть, то новые данные говорят о том, что все произошло намного быстрее Фото: Forbes

По словам ученых, когда магма остывает, то она образует кристаллы. В каком месте окажутся эти образования зависит от того насколько сильную вязкость имеет магма и насколько плотными являются кристаллы. Если эти кристаллы очень плотные, то скорее всего они окажутся на глубине и это изменит состав магмы, которая осталась.

Насколько быстро может остыть и затвердеть магма зависит о того, насколько она вязкая. Чем меньше этот показатель, тем быстрее магма может остыть, говорят ученые. То есть древняя магма имела низкую вязкость, что позволило ей затвердеть быстрее, считают ученые.

В новом исследовании ученые использовали имеющиеся данные, чтобы создать моделирование высокого давления и высокой температуры в недрах Земли. Им удалось отобразить те условиях, которые были на планете миллиарды лет назад, когда давление в недрах было примерно в три раза выше, чем сейчас.

[ + – ] В новом исследовании ученые использовали имеющиеся данные, чтобы создать моделирование высокого давления и высокой температуры в недрах Земли. Им удалось отобразить те условиях, которые были на планете миллиарды лет назад, когда давление в недрах было примерно в три раза выше, чем сейчас Фото: Forbes

Также ученые смогли объяснить, почему в мантии Земли имеется такое химическое разнообразие, о котором теперь уже известно. Дело в том, что лава, которая выходит на поверхность планеты в виде извержений, превращается в базальтовую породу, которая имеет почти одинаковый внешний вид, но разный химический состав. И долгое время это оставалось загадкой.

По словам ученых, поскольку лава исходит из недр Земли, значит источник ее появления также имеет разный химический состав. Исследователи пришли к выводу, что история этого химического разнообразия началась в мантии еще во времена существования океана из разваленной магмы, которая имела низкую вязкость.

Ученые считают, что такая не очень вязкая магма способствовала тому, что кристаллы в ней быстро разделились на слои, поэтому в мантии появился не однородный, а разнообразный химический состав.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование предполагает, что сейчас на Земле появляется новый океан, который в будущем разлит Африку на 2 части.

Также ученые объяснили, почему ядро Земли остается таким же горячим, как и наше Солнце в течение миллиардов лет и почему оно еще не остыло, как уже писал Фокус.