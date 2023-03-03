Коли Земля стала твердою: стародавній океан із магми завмер набагато раніше, ніж вважалося

Наша планета не завжди мала таку тверду поверхню. Вчені з'ясували, як швидко застиг на Землі стародавній океан із розплавленої магми.

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На ранніх етапах еволюції нашої планети її поверхня була вкрита розплавленим океаном із магми, який ішов настільки глибоко, що навіть проникав у ядро Землі. Вчені дійшли висновку, що те, наскільки швидко ця магма завмерла, вплинуло на сучасну структуру планети, а також визначило її хімічний склад. Якщо раніше вчені вважали, що цьому океану з магми знадобилося кілька сотень мільйонів років, щоб застигнути, нові дані говорять про те, що все сталося набагато швидше, пише SciTechDaily.

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Нове дослідження американських учених показує, що стародавній океан із магми, який покривав усю Землю, застиг не за сотні мільйонів років на початку її історії, а набагато швидше. Дослідники з Університету штату Флорида, що в США, використовуючи нові дані про надра Землі, дійшли висновку, що поверхня планети стала твердою всього за приблизно 2 млн років, а може навіть менше. Тобто магматичний океан затвердів набагато швидше, ніж вважали раніше.

[ + – ] На ранніх етапах еволюції нашої планети її поверхня була вкрита розплавленим океаном із магми, який ішов настільки глибоко, що навіть проникав у ядро Землі. Вчені дійшли висновку, що те, наскільки швидко ця магма завмерла, вплинуло на сучасну структуру планети, а також визначило її хімічний склад. Якщо раніше вчені вважали, що цьому океану з магми знадобилося кілька сотень мільйонів років, щоб застигнути, нові дані говорять про те, що все сталося набагато швидше Фото: Forbes

За словами вчених, коли магма остигає, то вона утворює кристали. Де виявляться ці утворення, залежить від того, наскільки сильну в'язкість має магма та наскільки щільними є кристали. Якщо ці кристали дуже щільні, то, швидше за все, вони виявляться на глибині, і це змінить склад магми, яка залишилася.

Наскільки швидко може охолонути й затвердіти магма, залежить, наскільки вона в'язка. Чим менший цей показник, тим швидше магма може охолонути, кажуть вчені. Тобто давня магма мала низьку в'язкість, що дозволило їй затвердіти швидше, вважають вчені.

У новому дослідженні вчені використовували наявні дані, щоб створити моделювання високого тиску та високої температури в надрах Землі. Їм вдалося відобразити ті умови, які були на планеті мільярди років тому, коли тиск у надрах був приблизно втричі вищим, ніж зараз.

[ + – ] У новому дослідженні вчені використовували наявні дані, щоб створити моделювання високого тиску та високої температури в надрах Землі. Їм вдалося відобразити ті умови, які були на планеті мільярди років тому, коли тиск у надрах був приблизно втричі вищим, ніж зараз. Фото: Forbes

Також учені змогли пояснити, чому в мантії Землі є така хімічна різноманітність, про яку тепер уже відомо. Справа в тому, що лава, яка виходить на поверхню планети у вигляді вивержень, перетворюється на базальтову породу, що має майже однаковий зовнішній вигляд, але різний хімічний склад. І довго це залишалося загадкою.

За словами вчених, оскільки лава виходить із надр Землі, то джерело її появи також має різний хімічний склад. Дослідники дійшли висновку, що історія цієї хімічної різноманітності почалася в мантії ще за часів існування океану з розваленої магми, яка мала низьку в'язкість.

Учені вважають, що така не дуже в'язка магма сприяла тому, що кристали в ній швидко розділилися на шари, тому в мантії виник не однорідний, а різноманітний хімічний склад.

Як писав Фокус, недавнє дослідження передбачає, що сьогодні на Землі з'являється новий океан, який у майбутньому розколе Африку на частини.

Також учені пояснили, чому ядро Землі залишається таким самим гарячим, як і наше Сонце, протягом мільярдів років і чому воно ще не охололо, як уже писав Фокус.