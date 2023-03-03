Существа не из нашего мира: что обнаружили ученые в одном из самых глубоких мест на Земле (фото)

Глубоководный желоб Кермадек открывает ученым свои секреты. Исследователи смогли увидеть живых существ, которые обитают на глубине от 6 до 10 км.

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В течение нескольких месяцев ученые из Китая и Новой Зеландии на специальном подводном аппарате спускались несколько десятков раз в одно из самых глубоких мест на планете – желоб Кермадек, глубина которого составляет 10047 метров. Во время этой экспедиции они смогли наблюдать за странными жителями морских глубин, которые кажутся существами не из нашего мира, пишет Live Science.

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Желоб Кермадек, длина которого составляет примерно 1200 км находится в южной части Тихого океана у северного побережья Новой Зеландии. Его самая глубокая точка, которая называется Глубина Шолля, расположена на глубине в 10 047 м, а это больше, чем высота самой высокой горы на Земле — Эверест.

[ + – ] Cообщество беспозвоночных на одиноком камне на глубине 6124 м. Морские звезды, анемоны, маленькие кораллы, губки - они сделали это место своим домом Фото: Live Science

Один из самых глубоких океанических желобов на планете является домом для очень редких морских существ, которые живут на глубине от 6 до 10 км. Команда китайских и новозеландских ученых, которые на специальном подводном аппарате смогли спустится на такую глубину, представила потрясающие фотографии необычных морских жителей.

Среди самых захватывающих снимков, особенно выделяется фотография алого удильщика (этих рыб еще называют морскими чертями), который плавает "вверх ногами", то есть не так как остальные его родственники, у которых "удочка" торчит вверх на голове, а не вниз.

[ + – ] Среди самых захватывающих снимков, особенно выделяется фотография алого удильщика (этих рыб еще называют морскими чертями), который плавает "вверх ногами", то есть не так как остальные его родственники, у которых "удочка" торчит вверх на голове, а не вниз Фото: Live Science

Также ученые смогли сфотографировать очень редкую морскую звезду Hymenaster, которую впервые обнаружили еще в начале 1950-х годов и после этого ни разу не видели. До этого погружения.

[ + – ] Также ученые смогли сфотографировать очень редкую морскую звезду Hymenaster, которую впервые обнаружили еще в начале 1950-х годов и после этого ни разу не видели. До этого погружения Фото: Live Science

Ученые считают, что некоторые из наблюдаемых ими морских существ могут быть совершенно новыми для науки, но для этого нужно провести дополнительное исследование. По словам морских биологов, в ходе погружений им удалось увидеть большое разнообразие глубоководных жителей океана, некоторые из которых имеют очень странный внешний вид.

[ + – ] Крупный морской угорь, Bassozetus, длиной около 1 м, был обнаружен на глубине около 6500 м Фото: Live Science

Каждое из почти тридцати погружений в желоб Кермадек длилось примерно по 6 часов и этого времени было достаточно для того, чтобы не толкьо насладится подводным миров и его обитателями, но и провести важные научные исследования.

[ + – ] Глубоководные рыбы в желобе Кермадек питаются падалью Фото: Live Science

По словам ученых, им удалось увидеть несколько примеров того, как десятки глубоководных рыб и тысячи ракообразных питаются умершими существами. Среди них был выявлены полностью обглоданные останки 4-х метровой акулы. Кстати недавняя экспедиция в желоб Кермадек была только второй по счету, в рамках которой ученым удалось достичь его самой глубокой точки.

Фокус уже писал о новом исследовании, в котором ученые утверждают, что Киты используют "секси-голос", чтобы ловить добычу на глубине океана.