Істоти не з нашого світу: що виявили вчені в одному із найглибших місць на Землі (фото)

Глибоководний жолоб Кермадек відкриває вченим свої секрети. Дослідники змогли побачити живих істот, що мешкають на глибині від 6 до 10 км.

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Протягом кількох місяців вчені з Китаю та Нової Зеландії на спеціальному підводному апараті спускалися кілька десятків разів на одне з найглибших місць на планеті – жолоб Кермадек, глибина якого становить 10047 метрів. Під час цієї експедиції вони змогли спостерігати за дивними жителями морських глибин, які видаються істотами не з нашого світу, пише Live Science.

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Жолоб Кермадек, довжина якого становить приблизно 1200 км, знаходиться в південній частині Тихого океану біля північного узбережжя Нової Зеландії. Його найглибша точка, яка називається Глибина Шолля, розташована на глибині 10 047 м, а це більше, ніж висота найвищої гори на Землі — Еверест.

[ + – ] Спільнота безхребетних на самотньому камені на глибині 6124 м. Морські зірки, анемони, маленькі корали, губки – вони зробили це місце своїм будинком Фото: Live Science

Один із найглибших океанічних жолобів на планеті є домом для дуже рідкісних морських істот, що живуть на глибині від 6 до 10 км. Команда китайських та новозеландських вчених, які на спеціальному підводному апараті змогли спуститися на таку глибину, представила чудові фотографії незвичайних морських жителів.

Серед найбільш захопливих знімків, особливо виділяється фотографія червоного вудильника (цих риб ще називають морськими чортами), який плаває "вгору ногами", тобто не так як інші його родичі, у яких "вудочка" стирчить вгору на голові, а не вниз.

[ + – ] Серед найбільш захоплюючих знімків, особливо виділяється фотографія червоного вудильника (цих риб ще називають морськими чортами), який плаває "вгору ногами", тобто не так як інші його родичі, у яких "вудочка" стирчить вгору на голові, а не вниз Фото: Live Science

Також вчені змогли сфотографувати надзвичайно рідкісну морську зірку Hymenaster, яку вперше виявили ще на початку 1950-х років і після цього жодного разу не бачили. До цього занурення.

[ + – ] Також вчені змогли сфотографувати надзвичайно рідкісну морську зірку Hymenaster, яку вперше виявили ще на початку 1950-х років і після цього жодного разу не бачили. До цього занурення Фото: Live Science

Вчені вважають, що деякі з морських істот, за якими вони спостерігають, можуть бути абсолютно новими для науки, але для цього потрібно провести додаткове дослідження. За словами морських біологів, впроцесі занурень їм вдалося побачити велику різноманітність глибоководних океанських жителів, деякі з яких мають дуже дивний зовнішній вигляд.

[ + – ] Великий морський вугор, Bassozetus, довжиною близько 1 м, був виявлений на глибині близько 6500 м Фото: Live Science

Кожне з майже тридцяти занурень у жолоб Кермадек тривало приблизно по 6 годин і цього часу було достатньо для того, щоб не тільки насолодитися підводним світом та його мешканцями, а й провести важливі наукові дослідження.

[ + – ] Глибоководні риби у жолобі Кермадек харчуються паділлю Фото: Live Science

За словами вчених, їм вдалося побачити кілька прикладів того, як десятки глибоководних риб та тисячі ракоподібних харчуються померлими істотами. Серед них було виявлено повністю обгризені рештки 4-метрової акули. До речі, нещодавня експедиція в жолоб Кермадек була лише другою за рахунком, в межах якої вченим вдалося досягти його найглибшої точки.

Фокус вже писав про нове дослідження, в якому вчені стверджують, що Кити використовують "сексі-голос", щоб ловити здобич на глибині океану.