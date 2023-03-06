Делает нас людьми. Ученые рассказали, что такое воображение и как оно возникло впервые

Эта ключевая способность помогает нам стать людьми, но мы до сих пор не до конца ее понимаем.

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Воображение включает в себя создание мысленного образа чего-то, что не существует, или даже того, чего даже не может быть в реальности. Простыми словами, мы легко способны представить, как едем по небу на велосипеде, хоть этого никогда и не произойдет, пишет Inverse.

Ученые считают, что воображение является одной из ключевых способностей, которые делают нас людьми. Однако откуда оно взялось, как развилось и какой эволюционный путь прошло до сих пор не совсем понятно.

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Пролить свет на то, как появилось воображение решил нейробиолог из Бостонского университета, Андрей Вышедский, который изучает, как дети приобретают воображение. Ученый отмечает, что наиболее ему интересны неврологические механизмы — структуры и связи мозга, которые необходимы для мысленного конструирования новых объектов и сцен. Исследователь считает, что изучив эти вопросы мы сможем пролить свет на то, как появилось воображение и какой путь развития прошло.

От бактерий к млекопитающим

Жизнь на Земле возникла около 3,4 миллиардов лет назад. Постепенно организмы усложнялись, пока около 700 миллионов лет назад нейроны не организовались в простые нейронные связи, а затем развились в головной и спинной мозг около 525 миллионов лет назад.

Около 240 миллионов лет назад появились динозавры, а несколько миллионов лет спустя появились и млекопитающие. Последним приходилось делить территорию с могучими хищниками, что было не так уж просто. Однако динозавры были хладнокровными, а значит не могли эффективно охотиться ночью — чтобы выжить млекопитающим пришлось пересмотреть свое поведение.

Млекопитающие переместились под землю и выходили на поверхность ночью, однако такой образ жизни требовал от них поддержания температуры тела на уровне 37 градусов по Цельсию, а значит, чтобы выжить, им необходимо было больше пищи на единицу веса, чем динозаврам.

Исследователи считают, что млекопитающие разработали новую систему для эффективного запоминания мест, где они находили пищу. По сути, они связывали часть мозга, которая записывает особенности ландшафта, с частью мозга, которая контролирует навигацию. Особенности ландшафта были закодированы в неокортексе — самом внешнем слое мозга, а навигацию — в энторинальной коре. При этом вся система была связана между собой мозговой структурой, гиппокампом. Отметим, что современные люди, на самом деле, до сих используют эту систему для запоминания объектов и прошлых событий.

Нейробиологи полагают, что все млекопитающие способны вспомнить и заново прожить ранее пройденный опыт — вспомнить закодированные объекты или события, повторно активируя группы нейронов. По сути эта система, развившаяся 200 миллионов лет назад, и стала первым шагом к возникновению воображения.

Непроизвольно придуманные "воспоминания"

Следующим этапом возникновения воображения стала способность создавать "воспоминания", которых на самом деле никогда не существовало. Отметим, что простейшая форма воображения новых объектов и сцен происходит во сне, у людей подобные фантазии связаны с фазой быстрого сна.

Ученые предполагают, что другие виды, у которых отдых также включает в себя периоды быстрого сна, также способны видеть сны, а значит и воображать. Исследователи полагают, что этап способность развилась у сумчатых и плацентарных млекопитающих около 140 миллионов лет назад, когда они пошли по другому эволюционному пути, чем млекопитающие, откладывающие яйца.

Исследования показывают, что животные, например, могут воображать посещение мест, которые они раньше никогда не видели. В то же время у людей решения, найденные во снах, могут решить некоторые реальные проблемы.

Воображение по назначению

Чтобы понять разницу между произвольным и непроизвольным воображением, достаточно представить себе мышечный спазм и произвольный мышечный контроль, первый — не поддается контролю, тогда как второй — позволяет комбинировать мышечные движения.

То же происходит и с воображением. Произвольное — помогает сознательно комбинировать мысли, визуализируя определенный процесс или действие, непроизвольное — то, что происходит во сне, воображение, которые мы не способны контролировать.

Способность комбинировать и рекомбинировать ментальные объекты называется префронтальным синтезом и он развился около 70 тысяч лет назад. Историк Юваль Харари полагает, эта "когнитивная революция", связанная с префронтальным синтезом, произошла около 65 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют несколько типов археологических артефактов, найденных в разных уголках земного шара.

Таким образом, по словам нейробиолога, наш вид прошел путь в миллионы лет эволюции, чтобы обрести воображение, тем самым научившись воображать то, чего на самом деле не существует и что не произошло непроизвольно во время быстрого сна.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему некоторые люди не способны фантазировать.