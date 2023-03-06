Робить нас людьми. Вчені розповіли, що таке уява і як вона виникла вперше

Ця ключова здатність допомагає нам стати людьми, але ми досі не до кінця розуміємо її.

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Уява включає у собі створення уявного образу чогось, що немає, і навіть того, чого навіть може бути насправді. Простими словами, ми легко здатні уявити, як їдемо небом на велосипеді, хоч цього ніколи і не станеться, пише Inverse.

Вчені вважають, що уява є однією з ключових здібностей, які роблять нас людьми. Однак, звідки воно взялося, як розвинулося і який еволюційний шлях пройшло досі не зовсім зрозуміло.

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Пролити світло на те, як з'явилася уява вирішив нейробіолог з університету Бостона, Андрій Вишедський, який вивчає, як діти набувають уяви. Вчений зазначає, що найбільше йому цікаві неврологічні механізми — структури та зв'язки мозку, які необхідні для уявного конструювання нових об'єктів та сцен. Дослідник вважає, що вивчивши ці питання, ми зможемо пролити світло на те, як з'явилася уява і який шлях розвитку пройшло.

Від бактерій до ссавців

Життя на Землі виникло близько 3,4 мільярда років тому. Поступово організми ускладнювалися, поки близько 700 мільйонів років тому нейрони не організувалися у прості нейронні зв'язки, а потім розвинулися в головний та спинний мозок близько 525 мільйонів років тому.

Близько 240 мільйонів років тому з'явилися динозаври, а через кілька мільйонів років з'явилися і ссавці. Останнім доводилося ділити територію з могутніми хижаками, що було не так просто. Однак динозаври були холоднокровними, а отже, не могли ефективно полювати вночі — щоб вижити ссавцям довелося переглянути свою поведінку.

Ссавці перемістилися під землю і виходили на поверхню вночі, проте такий спосіб життя вимагав від них підтримки температури тіла на рівні 37 градусів за Цельсієм, а значить, щоб вижити, їм потрібно було більше їжі на одиницю ваги, ніж динозаврам.

Дослідники вважають, що ссавці розробили нову систему для ефективного запам'ятовування місць, де вони знаходили їжу. По суті вони пов'язували частину мозку, яка записує особливості ландшафту, з частиною мозку, яка контролює навігацію. Особливості ландшафту були закодовані в неокортексі — зовнішньому шарі мозку, а навігацію — в енторинальній корі. При цьому вся система була пов'язана між собою мозковою структурою, гіпокампом. Зазначимо, що сучасні люди насправді досі використовують цю систему для запам'ятовування об'єктів та минулих подій.

Нейробіологи вважають, що всі ссавці здатні згадати і знову прожити раніше пройдений досвід — згадати закодовані об'єкти або події, повторно активуючи групи нейронів. Насправді ця система, що розвинулася 200 мільйонів років тому, і стала першим кроком до виникнення уяви.

Мимоволі придумані "спогади"

Наступним етапом виникнення уяви стала здатність створювати "спогади", яких насправді ніколи не існувало. Зазначимо, що найпростіша форма уяви нових об'єктів і сцен відбувається уві сні, люди такі фантазії пов'язані з фазою швидкого сну.

Вчені припускають, що інші види, у яких відпочинок також включає періоди швидкого сну, також здатні бачити сни, а значить і уявляти. Дослідники вважають, що етап здатність розвинулася у сумчастих і плацентарних ссавців близько 140 мільйонів років тому, коли вони пішли іншим еволюційним шляхом, ніж ссавці, що відкладають яйця.

Дослідження показують, що тварини, наприклад, можуть уявляти відвідування місць, які раніше ніколи не бачили. У той самий час люди рішення, знайдені у снах, можуть вирішити деякі реальні проблеми.

Уява за призначенням

Щоб зрозуміти різницю між довільною і мимовільною уявою, достатньо уявити собі м'язовий спазм і довільний м'язовий контроль, перший не піддається контролю, тоді як другий дозволяє комбінувати м'язові рухи.

Те саме відбувається і з уявою. Довільна — допомагає свідомо комбінувати думки, візуалізуючи певний процес чи дію, мимовільна — все те, що відбувається уві сні, уява, яку ми здатні контролювати.

Здатність комбінувати та рекомбінувати ментальні об'єкти називається префронтальним синтезом і він розвинувся близько 70 тисяч років тому. Історик Юваль Харарі вважає, що ця "когнітивна революція", пов'язана з префронтальним синтезом, відбулася близько 65 тисяч років тому, про що свідчать кілька типів археологічних артефактів, знайдених у різних куточках земної кулі.

Таким чином, за словами нейробіолога, наш вид пройшов шлях у мільйони років еволюції, щоб знайти уяву, тим самим навчившись уявляти те, чого насправді не існує, і що мимоволі не сталося під час швидкого сну.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому деякі люди не здатні фантазувати.