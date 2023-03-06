Тест на опиоиды. Может ли употребление мака дать положительный результат на наркотики: отвечают ученые

Специалист по наркологии рассказал, при каких обстоятельствах употребление семян мака может грозить вам серьезными проблемами.

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17 февраля 2023 года Министерство обороны США выпустило меморандум, предупреждающий военнослужащих избегать употребления в пищу семян мака, поскольку это может привести к положительному результату анализа мочи на опиоидный кодеин. Специалист по наркологии и обезболиванию Гэри Рейсфилд объясняет, что влияет на содержание опиатов в семенах мака и как они могут влиять на тесты на наркотики, сообщает Inverse.

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Семена мака происходят из вида растения мака под названием Papaver somniferum. "Somniferum" в переводе с латыни означает "приносящий сон", что намекает на то, что он может содержать опиаты — мощные соединения, которые угнетают центральную нервную систему и могут вызывать сонливость и усталость.

Есть два основных применения опийного мака. Это источник опиатов, используемых в болеутоляющих средствах, наиболее биологически активными из которых являются морфин и кодеин. Его семена также используются для приготовления пищи и выпечки.

Сами семена мака не содержат опиатов. Но во время сбора семена могут загрязниться опиатами, содержащимися в млечном латексе покрывающих их стручков.

Что влияет на содержание опиатов в семенах мака?

Многие факторы определяют концентрацию опиатов и соотношение мака. Как и в случае с винным виноградом, опийный профиль мака и, следовательно, его семян зависит от его терруара – совокупности почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности, таких как: климата, почвы, количества солнечного света, топографии и времени сбора урожая.

Другим фактором является разновидность или сорт растения. Например, есть генетически модифицированный опиумный мак, который не производит морфина или кодеина, а другой вообще не производит опиумный латекс.

Можно ли получить кайф от употребления семян мака?

С практической точки зрения, вы не можете съесть достаточно семян мака, чтобы получить кайф. Кроме того, обработка значительно снижает содержание опиатов, например, путем мытья, приготовления пищи или запекания семян.

Влияют ли семена мака на тесты на наркотики?

В семенах мака почти нет опиатов, чтобы опьянить вас. Но поскольку тесты на наркотики чрезвычайно чувствительны, употребление некоторых пищевых продуктов с маком может привести к положительным результатам анализа мочи на наркотики на опиаты, особенно на морфин, кодеин или и то, и другое.

В большинстве случаев концентрация опиатов в моче слишком низка, чтобы дать положительный результат теста. Но некоторые пищевые продукты, которые, как правило, невозможно определить, поскольку содержание опиатов не указывается на этикетках продуктов, содержат достаточное количество опиатов, чтобы дать положительный результат теста. Более того, из-за совпадения концентраций опиатов и соотношений морфина и кодеина иногда может быть сложно отличить результаты анализов, полученные в результате употребления семян мака, от результатов, полученных после употребления опиоидных наркотиков.

В большинстве случаев теста на наркотики на рабочем месте – это не проблема. Результаты анализов проверяются специально обученным врачом, который называется медицинским инспектором. Если врач не находит доказательств несанкционированного употребления опиатов, таких как следы от уколов или признаки опиатной интоксикации или абстиненции, даже относительно высокие концентрации опиатов в моче, дающие положительные результаты анализов, обычно считаются отрицательными.

Однако оказывается, что тестирование на наркотики в армии отличается, и семена мака создают потенциальные проблемы. Одна из таких проблем, как подчеркивается в недавних новостных сообщениях, касается военнослужащих, у которых положительный результат теста на кодеин и которые используют "влияние семян мака" в качестве оправдания. Их до сих пор считают принявшими кодеин, иногда с серьезными последствиями, такими как дисциплинарное взыскание или увольнение со службы.

Ранее Фокус писал о самом древнем использовании опиума. Находка была осуществлена в могильной яме в Тель-Йехуде. Эксперты наткнулись на остатки сосудов XIV века до н.э., в которых находилось наркотическое вещество.