Тест на опіоїди. Чи може вживання маку дати позитивний результат на наркотики: відповідають вчені

Фахівець з наркології розповів, за яких обставин вживання насіння маку може загрожувати серйозними проблемами.

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17 лютого 2023 року Міністерство оборони США випустило меморандум, що попереджає військовослужбовців уникати споживання насіння маку, оскільки це може призвести до позитивного результату аналізу сечі на опіоїдний кодеїн. Фахівець з наркології та знеболювання Гері Рейсфілд пояснює, що впливає на вміст опіатів у насінні маку і як вони можуть впливати на тести на наркотики, повідомляє Inverse.

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Насіння маку походить з виду рослини маку під назвою Papaver somniferum. "Somniferum" в перекладі з латині означає "той, що приносить сон", що натякає на те, що він може містити опіати — потужні сполуки, які пригнічують центральну нервову систему і можуть викликати сонливість і втому.

Є два основні застосування опійного маку. Це джерело опіатів, що використовуються в болезаспокійливих засобах, найбільш біологічно активними є морфін і кодеїн. Його насіння також використовується для приготування їжі та випічки.

Саме насіння маку не містить опіатів. Але під час збору насіння може забруднитися опіатами, що містяться в чумацькому латексі покривають їх стручків.

Що впливає на вміст опіатів у насінні маку?

Багато факторів визначають концентрацію опіатів та співвідношення маку. Як і у випадку з винним виноградом, опійний профіль маку і, отже, його насіння залежить від його терруару — сукупності ґрунтово-кліматичних факторів та особливих характеристик місцевості, таких як: клімату, ґрунт, кількість сонячного світла, топографія і час збирання врожаю.

Іншим чинником є різновид чи сорт рослини. Наприклад, є генетично модифікований опіумний мак, який не виробляє морфіну або кодеїну, а інший взагалі не виготовляє опіумний латекс.

Чи можна отримати кайф від вживання насіння маку?

З практичної точки зору, ви не можете з'їсти достатньо макового насіння, щоб отримати кайф. Крім того, обробка значно знижує вміст опіатів, наприклад, шляхом миття, приготування їжі або запікання насіння.

Чи впливає насіння маку на тести на наркотики?

У насінні маку майже немає опіатів, щоб сп'янити вас. Але оскільки тести на наркотики надзвичайно чутливі, вживання деяких харчових продуктів з маком може призвести до позитивних результатів аналізу сечі на наркотики на опіати, особливо на морфін, кодеїн або те й інше.

У більшості випадків концентрація опіатів у сечі надто низька, щоб дати позитивний результат тесту. Але деякі харчові продукти, які зазвичай неможливо визначити, оскільки вміст опіатів не вказується на етикетках продуктів, містять достатню кількість опіатів, щоб дати позитивний результат тесту. Понад те, через збіг концентрацій опіатів і співвідношень морфіну і кодеїну іноді може бути складно відрізнити результати аналізів, отримані в результаті вживання насіння маку, від результатів, отриманих після вживання опіоїдних наркотиків.

У більшості випадків тест на наркотики на робочому місці — це не проблема. Результати аналізів перевіряються спеціально навченим лікарем, який називається медичним інспектором. Якщо лікар не знаходить доказів несанкціонованого вживання опіатів, таких як сліди від уколів або ознаки опіатної інтоксикації або абстиненції, навіть відносно високі концентрації опіатів у сечі, що дають позитивні результати аналізів, зазвичай вважаються негативними.

Проте виявляється, що тестування на наркотики в армії відрізняється, і насіння маку створює потенційні проблеми. Одна з таких проблем, як підкреслюється в нещодавніх повідомленнях новин, стосується військовослужбовців, у яких позитивний результат тесту на кодеїн і які використовують "вплив насіння маку" як виправдання. Їх досі вважають такими, що прийняли кодеїн, іноді з серйозними наслідками, такими як дисциплінарне стягнення або звільнення зі служби.

Раніше Фокус писав про найдавніше використання опіуму. Знахідку було здійснено в могильній ямі в Тель-Єгуді. Експерти натрапили на залишки посудин XIV століття до н.е., в яких знаходилася наркотична речовина.