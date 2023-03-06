Выиграть в любом споре. Как грамотно общаться с собеседником и чего стоит избегать

Ссылаясь на исследования науки человеческого поведения, эксперт рассказал, как стоит вести беседу и доказывать свою точку зрения для самых плодотворных результатов.

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В недавнем интервью Мехди Хасан, журналист и политический комментатор, эксперт человеческого поведения поделился своими соображениями об искусстве и науке ведения спора. Хасан подчеркнул важность установления доверия и поиска точек соприкосновения даже при общении с людьми, придерживающимися противоположных взглядов, пишет Behavioral Scientist.

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Один из ключевых моментов, который сделал Хасан, заключается в том, что мы всегда должны стремиться понять точку зрения другого человека, даже если мы с ней не согласны. Для этого необходимо активно слушать, задавать продуманные вопросы и быть непредвзятым. Хасан признал, что это может быть непросто, особенно когда мы твердо убеждены в своих собственных убеждениях, но он утверждал, что это необходимо для продуктивного диалога.

Помимо понимания точки зрения другого человека, Хасан подчеркнул важность нахождения точек соприкосновения. Он предложил искать области согласия, какими бы незначительными они ни были, и использовать их в качестве отправной точки для дальнейшего обсуждения. Это поможет укрепить доверие и создать более позитивную атмосферу для разговора.

Хасан также говорил о роли эмоций в аргументации. Он утверждал, что эмоции — это не обязательно плохо, поскольку они могут сигнализировать нам о том, что нас волнует и что для нас важно. Однако он предостерег от того, чтобы эмоции мешали продуктивному диалогу. Хасан предложил сделать шаг назад, когда эмоции зашкаливают, и сосредоточиться на том, чтобы успокоиться, прежде чем продолжать разговор.

Еще одним важным моментом, который отметил Хасан, является необходимость осознания собственных предубеждений и предположений. Он утверждал, что у всех нас есть предубеждения, и они могут влиять на то, как мы интерпретируем информацию и аргументы. Осознавая свои предубеждения и активно работая над их преодолением, мы можем быть более эффективными в своих аргументах и более открытыми к различным точкам зрения.

Наконец, Хасан подчеркнул важность уважительного и вежливого отношения в наших спорах. Он предложил избегать личных нападок и обзывательств, поскольку такая тактика вряд ли кого-то убедит и может быстро перевести разговор в негативное русло, спровоцировав агрессивные защитные реакции у оппонента. Вместо этого он рекомендовал сосредоточиться на самих аргументах и попытаться найти точки соприкосновения там, где это возможно, максимально беспристрастно поддерживая диалог без пересечения черты перехода на личности.

В целом, выводы Хасана об искусстве и науке аргументации представляют собой ценную основу для ведения продуктивного диалога с людьми, придерживающимися противоположных взглядов. Понимая точку зрения другого человека, находя точки соприкосновения, управляя своими эмоциями, осознавая свои предубеждения и проявляя уважение, мы можем вести более конструктивные и плодотворные беседы.

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