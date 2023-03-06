Виграти у будь-якій суперечці. Як грамотно спілкуватися із співрозмовником і чого варто уникати

Посилаючись на дослідження науки людської поведінки, експерт розповів, як варто вести бесіду та доводити свою точку зору для найплідніших результатів.

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У недавньому інтерв'ю Мехді Хасан, журналіст та політичний коментатор, експерт людської поведінки поділився своїми міркуваннями про мистецтво та науку ведення суперечки. Хасан наголосив на важливості встановлення довіри та пошуку точок дотику навіть при спілкуванні з людьми, які дотримуються протилежних поглядів, пише Behavioral Scientist.

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Один із ключових моментів, який зробив Хасан, полягає в тому, що ми завжди повинні прагнути зрозуміти думку іншої людини, навіть якщо ми з нею не згодні. Для цього необхідно активно слухати, ставити продумані питання та бути неупередженим. Хасан визнав, що це може бути непросто, особливо коли ми твердо переконані у власних переконаннях, але він стверджував, що це необхідно для продуктивного діалогу.

Крім розуміння погляду іншої людини, Хасан підкреслив важливість знаходження точок дотику. Він запропонував шукати області згоди, хоч би якими незначними вони були, і використовувати їх як відправну точку для подальшого обговорення. Це допоможе зміцнити довіру та створити більш позитивну атмосферу для розмови.

Хасан також говорив про роль емоцій у аргументації. Він стверджував, що емоції це не обов'язково погано, оскільки вони можуть сигналізувати нам про те, що нас хвилює і що для нас важливо. Однак він застерігає від того, щоб емоції заважали продуктивному діалогу. Хасан запропонував зробити крок назад, коли емоції зашкалюють, і зосередитися на тому, щоб заспокоїтись, перш ніж продовжувати розмову.

Ще одним важливим моментом, на якому наголосив Хасан, є необхідність усвідомлення власних упереджень та припущень. Він стверджував, що у нас є упередження, і вони можуть впливати на те, як ми інтерпретуємо інформацію та аргументи. Усвідомивши свої упередження та активно пропрацювавши над їх подоланням, ми можемо бути більш ефективними у своїх аргументах та більш відкритими до різних точок зору.

Нарешті, Хасан наголосив на важливості шанобливого та ввічливого ставлення у наших суперечках. Він запропонував уникати особистих нападок та лайок, оскільки така тактика навряд чи когось переконає і може швидко перевести розмову в негативне русло, спровокувавши агресивні захисні реакції у опонента. Натомість він рекомендував зосередитися на самих аргументах і спробувати знайти точки дотику там, де це можливо, максимально неупереджено підтримати діалог без перетину межі переходу на особистості.

В основному, висновки Хасана про мистецтво і науку аргументації є цінною основою для ведення продуктивного діалогу з людьми, які дотримуються протилежних поглядів. Зрозумівши думку іншої людини, знаходячи точки дотику, керувати своїми емоціями, усвідомивши свої упередження і виявляти повагу, ми можемо вести більш конструктивні та плідні бесіди.

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