"Очень вкусно": ученые создали "космический салат" для астронавтов на орбите
В блюде есть все необходимые питательные вещества, необходимые во время пребывания на орбите.
Исследователи Университета Аделаиды создали рецепт космического салата для астронавтов. На Международной космической станции можно вырастить смесь из шести-восьми культур. Об этом говорится в пресс-релизе австралийского вуза от 6 марта.
Это соевые бобы, ячмень, мак, листья капусты кали, батат, арахис и семечки. Добровольцы, которые уже попробовали блюдо, сочли его очень вкусным.
Профессор Волкер Гессел отметил, что есть десятки культур, способных удовлетворить потребности астронавта в питательных веществах. Ученые определили с помощью исследования NASA и использования ежедневных диетических требований для астронавтов. Исследовательская группа разработала вычислительную модель для прогнозирования лучшей комбинации растений для "космического салата".
Технология и предусмотрела диету и еду, подходящие для ежедневного приема пищи, особенно во время миссии на орбите или дальних путешествиях в космосе. Цель состоит в том, чтобы обеспечить персонал правильным и полноценным питанием с помощью "космического салата", который сохранит их здоровье в неблагоприятных условиях для человека.
Астронавты жертвуют ради своих задач и миссий в космосе разными любимыми вещами. Это касается домашней еды или изысканных блюд, которыми они наслаждались на нашей планете.
"Мы смоделировали смесь из шести-восьми культур, которые обеспечивают все необходимые питательные вещества, необходимые астронавту", – заявил профессор Волкер Гессел.
Влияние пищи на настроение было важно для проекта, учитывались цвет, вкус, консистенция, свежесть. Исследователи стремятся разработать системы и компоненты космического хозяйства для долгосрочных космических миссий для удовлетворения пищевых и психологических потребностей астронавтов. Ингредиенты для нового блюда можно выращивать во время пребывания в космосе. Следующим этапом исследования станет использование цифрового моделирования близнецов для проектирования камер роста и систем, которые могут выращивать культуры.
Ранее Фокус сообщал, что из космоса зафиксировали ядовитые водоросли вокруг Мирового океана. Ученые заявили, что это новые доказательства негативной деятельности человека на планете.