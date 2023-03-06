"Очень вкусно": ученые создали "космический салат" для астронавтов на орбите

В блюде есть все необходимые питательные вещества, необходимые во время пребывания на орбите.

Related video

Исследователи Университета Аделаиды создали рецепт космического салата для астронавтов. На Международной космической станции можно вырастить смесь из шести-восьми культур. Об этом говорится в пресс-релизе австралийского вуза от 6 марта.

Это соевые бобы, ячмень, мак, листья капусты кали, батат, арахис и семечки. Добровольцы, которые уже попробовали блюдо, сочли его очень вкусным.

Профессор Волкер Гессел отметил, что есть десятки культур, способных удовлетворить потребности астронавта в питательных веществах. Ученые определили с помощью исследования NASA и использования ежедневных диетических требований для астронавтов. Исследовательская группа разработала вычислительную модель для прогнозирования лучшей комбинации растений для "космического салата".

Технология и предусмотрела диету и еду, подходящие для ежедневного приема пищи, особенно во время миссии на орбите или дальних путешествиях в космосе. Цель состоит в том, чтобы обеспечить персонал правильным и полноценным питанием с помощью "космического салата", который сохранит их здоровье в неблагоприятных условиях для человека.

Астронавты жертвуют ради своих задач и миссий в космосе разными любимыми вещами. Это касается домашней еды или изысканных блюд, которыми они наслаждались на нашей планете.

"Мы смоделировали смесь из шести-восьми культур, которые обеспечивают все необходимые питательные вещества, необходимые астронавту", – заявил профессор Волкер Гессел.

Влияние пищи на настроение было важно для проекта, учитывались цвет, вкус, консистенция, свежесть. Исследователи стремятся разработать системы и компоненты космического хозяйства для долгосрочных космических миссий для удовлетворения пищевых и психологических потребностей астронавтов. Ингредиенты для нового блюда можно выращивать во время пребывания в космосе. Следующим этапом исследования станет использование цифрового моделирования близнецов для проектирования камер роста и систем, которые могут выращивать культуры.

Ранее Фокус сообщал, что из космоса зафиксировали ядовитые водоросли вокруг Мирового океана. Ученые заявили, что это новые доказательства негативной деятельности человека на планете.