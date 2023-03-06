"Дуже смачно": вчені створили "космічний салат" для астронавтів на орбіті

У блюді є всі необхідні поживні речовини, необхідні під час перебування на орбіті.

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Дослідники Університету Аделаїди створили рецепт космічного салату для космонавтів. На Міжнародній космічній станції можна виростити суміш із шести-восьми культур. Про це йдеться у пресрелізі австралійського вишу від 6 березня.

Це соєві боби, ячмінь, мак, листя капусти калі, батат, арахіс і соняшникове насіння. Добровольці, які уже спробували страву, визнали її дуже смачною.

Професор Волкер Гессел зазначив, що є десятки культур, які здатні задовольнити потреби астронавта в поживних речовинах. Вчені визначили за допомогою дослідження NASA та використання щоденних дієтичних вимог для астронавтів. Дослідницька група розробила обчислювальну модель для прогнозування найкращої комбінації рослин для "космічного салату".

Технологія й передбачила найкращу дієту та їжу, які підходять для щоденного приймання їжі, особливо під час місії на орбіті чи далеких подорожах у космосі. Мета полягає в тому, щоб забезпечити персонал правильним і повноцінним харчуванням за допомогою "космічного салату", який збереже їхнє здоров’я у несприятливих умовах для людини.

Астронавти жертвують заради своїх завдань і місій у космосі різними улюбленими речами. Це стосується домашньої їжі чи вишуканих страв, якими вони насолоджувалися на нашій планеті.

"Ми змоделювали суміш із шести-восьми культур, які забезпечують усі необхідні поживні речовини, яких потребує астронавт", – заявив професор Волкер Гессел.

Вплив їжі на настрій був важливим для проєкту, враховували також колір, смак, консистенцію, свіжість. Дослідники прагнуть розробити системи та компоненти космічного господарства для довготермінових космічних місій, щоб задовольнити харчові та психологічні потреби астронавтів. Інгредієнти для нової страви можна виростати під час перебування у космосі. Наступним етапом дослідження буде використання цифрового моделювання близнюків для проєктування камер росту та систем, які можуть вирощувати культури.

Раніше Фокус повідомляв, що з космосу зафіксували отруйні водорості навколо Світового океану. Вчені заявили, що це є нові докази негативної діяльності людини на планеті.