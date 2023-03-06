"Исторический рейс в 15 минут": Universal Hydrogen протестировала самолет на водородном двигателе

Полет длился 15 минут, а авиасудно поднялось в небо на 1066 метров.

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Компания из США Universal Hydrogen опробовала городской самолет Dash-8 с двигателем на водородном топливе. Инновационную технологию установили только с левой стороны самолета. Об этом 6 марта говорится в материале Engadget.

Представители американской организации уже назвали событие историческим, несмотря на то, что продолжительность полета была незначительной. В Universal Hydrogen объявили, что 15-минутный тестовый полет на 40-местном пригородном самолете Dash-8 с водородным двигателем прошел успешно. Компания считает рейс главным событием для развития этого направления. Главная цель такой инициативы – выйти в лидеры среди авиакомпаний Северной Америки по показателю нулевых выбросов.

Городской самолет Dash-8 достаточно существенно модифицирован для размещения двигателя весом 30 кг. Топливный элемент от Plug Power и электродвигатель, созданный magniX, оказались основой для тестирования. Стандартный турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney был установлен на правом крыле для "безопасности полета". В Universal Hydrogen уверены в перспективности проекта. Инженеры надеются, что получат сертификат для пассажирских рейсов к 2025 году.

В США фактически продолжительное время продолжаются своеобразные соревнования компаний, пытающихся создать полеты на водородном топливе регулярными. Ранее британско-американская компания ZeroAvia летала с подобной конфигурацией на своем двухмоторном 19-местном самолете Dornier 228. В Airbus также недавно объявили, что запустили процесс создания топливного элемента, который мог бы обеспечить 100-местный самолет на расстоянии примерно 1150 миль, а Roll Royce недавно завершил испытание реактивного двигателя, переоборудованного для работы непосредственно на водородном топливе.

Как сообщал Фокус, водородный автомобиль Hyundai Nexo проехал 887,5 км и установил мировой рекорд по дальности хода. Ралист Брендан Ривз находился за рулем Hyundai Nexo. Автомобиль проехал путь из Мельбурна в окрестности провинциального городка Силвертон, где в 1980-е происходили съемки второго фильма "Безумный Макс".