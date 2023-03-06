"Історичний рейс у 15 хвилин": Universal Hydrogen протестувала літак на водневому двигуні

Політ тривав 15 хвилин, а авіасудно піднялося у небо на 1 066 метрів.

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Компанія зі США Universal Hydrogen випробувала міський літак Dash-8 з двигуном на водневому паливі. Інноваційну технологію встановили лише з лівого боку літака. Про це 6 березня йдеться у матеріалі Engadget.

Представники американської організації вже назвали подію історичною, попри те, що тривалість польоту була незначною. В Universal Hydrogen оголосили, що 15-хвилинний тестовий політ на 40-місному приміському літаку Dash-8 з водневим двигуном пройшов успішно. Компанія назвала подію важливою для розвитку. Головна мета такої ініціативи – вийти у лідери серед авіакомпаній Північної Америки за показником нульових викидів.

Міський літак Dash-8 досить суттєво модифікований для розміщення двигуна вагою у 30 кг. Паливний елемент від Plug Power і електродвигун, створений magniX, виявилися основою для тестування. Стандартний турбогвинтовий двигун Pratt & Whitney був встановлений на правому крилі для "безпеки польоту". В Universal Hydrogen упевнені у перспективності проєкту. Інженери сподіваються, що отримають сертифікат для пасажирських рейсів до 2025 року.

У США фактично тривалий час тривають своєрідні змагання компаній, які намагаються створити польоти на водневому паливі регулярними. Раніше британсько-американська компанія ZeroAvia літала з подібною конфігурацією на своєму двомоторному 19-місному літаку Dornier 228. У Airbus також нещодавно оголосили, що запустили процес створення паливного елементу, який міг би забезпечити 100-місний літак на відстані приблизно 1150 миль, а Rolls-Royce нещодавно завершив випробування реактивного двигуна, переобладнаного для роботи безпосередньо на водневому паливі.

Як повідомляв Фокус, водневий автомобіль Hyundai Nexo проїхав 887,5 км та встановив світовий рекорд з дальності ходу. Раліст Брендан Рівз перебував за кермом Hyundai Nexo. Автомобіль проїхав шлях з Мельбурна до околиць провінційного містечка Сілвертон, де в 1980-і відбувалися зйомки другого фільму "Божевільний Макс".