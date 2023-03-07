Ружье Пакла: первый "пулемет" 1718 года стрелял квадратными пулями

Ружье Пакла считают первым работоспособным скорострельным огнестрельным оружием, своеобразным прообразом пулемета, которое официально запатентовано.

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Почему-то существует мнение, что первым скорострельным оружием был пулемет Гатлинга, систему которого изобрел в 1862 году Ричард Гатлинг. Его активно использовали во время Гражданской войны в США (12 апр. 1861 г. – 9 апр. 1865 г.), чтобы нанести сокрушительные потери, которые не принесло ни одно другое оружие того времени. Однако за почти 150 лет до этого изобрели ручное пулеметное ружье, которое оказалось абсолютной бесполезным и не имело никакого практического применения, пишет IFLScience.

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[ + – ] Джеймс Пакл родился в 1667 году Фото: "Википедия"

Джеймс Пакл родился в 1667 году. Он сочетал в себе писателя, изобретателя и адвоката из Лондона, а также, как и остальной мир того времени, интересовался религией и защитой христианских идеологий. Христианский Запад втянулся в конфликт с могущественной и мощной цивилизацией — Османской империей. Тогда ее власть распространялась на юго-восточную Европу, Северную Африку и Западную Азию и посягала на остальную территорию Европы.

Османская империя характеризовалась суровыми традициями и верованиями ислама и стремилась обратить в свою религию всех "неверных" на захваченных ею территориях. А это со своей стороны было серьезной угрозой всему христианскому миру.

Как викинги в древности и даже некоторые современные пираты, османы использовали небольшие лодки, наполненные разбойничьими отрядами, и нападали на торговые суда вдоль побережья Средиземного моря. Там простирался важный для большей части мира торговый маршрут. Нападавшие захватывали корабли и забирали все ценности.

Тогдашние пушки были слишком примитивны и долго перезаряжались, а потому отбиваться от налетов османов таким дальнобойным огнестрельным оружием было почти невозможно. Нарастала острая потребность в новых технологиях.

И вот у Пакла появилась идея. Как современные револьверы, его изобретение имело барабан, прикрепленный к рычагу, для заряжания патронами. Его можно было быстро крутить и делать девять выстрелов в минуту. Новое оружие было значительно лучше мушкетов, которые под руководством искусного стрелка могли производить лишь три выстрела в минуту.

Новое вооружение должно было устанавливаться на лодках, чтобы дать возможность отразить существующие угрозы. Ружье Пакла считается первым в мире пулеметом (хотя по современной терминологии это не совсем так).

И все бы ничего, если бы Пакл не прибавил к своему изобретению несколько конструкций с сомнительными функциями. В первую очередь это касалось пуль. Когда оружие использовали против христиан, оно стреляло стандартными. Однако когда возникала угроза в лице мусульман, должны были использовать пули квадратной формы.

Согласно патенту, они должны были нанести больше вреда религиозным противникам, а также убедить их в "преобладании христианской цивилизации".

В 1717 году проект презентовали и опробовали в Вулвиче. Однако зажигавший патроны ударно-кремневый замок оказался ненадежным. Позже, в 1721 году, Пакл запатентовал и выпустил свое ружье на рынок, однако механизм и дальше сдерживал развитие технологии и подставлял своего создателя. В конце концов предприятие Пакла потерпело крах.

Иронией остается то, что Пакл никогда не узнает, как спустя почти 150 лет изобретут тот же дизайн с новыми стрелковыми механизмами, что навсегда изменит военную технологию. Конечно, кроме квадратных пуль.

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