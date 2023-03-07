Рушниця Пакла: перший "кулемет" 1718 року стріляв квадратними кулями

Рушницю Пакла вважають першою працездатною швидкострільною вогнепальною зброєю, своєрідним праобразом кулемета, яка офіційно запатентована.

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Чомусь існує думка, що першою скорострільною зброєю був кулемет Гатлінга, систему якої винайшов у 1862 році Річард Гатлінг. Його активно використовували під час Громадянської війни у США (12 квіт. 1861 р. – 9 квіт. 1865 р.), щоб завдати нищівних втрат, які б не принесла жодна інша тогочасна зброя. А проте за майже 150 років до того винайшли ручну кулеметну гармату, яка, на щастя для людей, виявилася абсолютним непотребом і не мала жодного практичного застосування, пише IFLScience.

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[ + – ] Джеймс Пакл народився в 1667 році Фото: Вікіпедія

Джеймс Пакл народився у 1667 році. Він поєднував в собі письменника, винахідника та адвоката з Лондона, а також, як і решта тогочасного світу, цікавився релігією та захистом християнських ідеологій. Християнський Захід втягнувся в конфлікт з могутньою та потужною цивілізацією — Османською імперією. Тоді її влада поширювалася на південно-східну Європу, Північну Африку та Західну Азію та зазіхала на решту території Європи.

Османська імперія характеризувалася суворими традиціями та віруваннями ісламу і прагнула навернути у свою релігію усіх "невірних" на захоплених нею територіях. А це зі свого боку було серйозною загрозою для всього християнського світу.

Як вікінги в давнину і навіть деякі сучасні пірати, османи використовували невеликі човни, наповнені розбійницькими загонами, та нападали на торгові судна вздовж узбережжя Середземного моря. Там простягався важливий для більшої частини світу торговий маршрут. Нападники захоплювали кораблі та забирали всі цінності.

Тогочасні гармати були надто примітивними та довго перезаряджалися, а тому відбиватися від нальотів османів такою далекобійною вогнепальною зброєю було майже неможливо. Наростала гостра потреба у нових технологіях.

І ось у Пакла з'явилася ідея. Як сучасні револьвери, його винахід мав барабан, прикріплений до важеля, для заряджання патронами. Його можна було швидко крутити і робити дев'ять пострілів на хвилину. Нова зброя була значно кращою за перші мушкети, які під керівництвом вправного стрільця могли робити лише три постріли на хвилину.

Нове озброєння мали встановлювати на човнах, щоб дати можливість відбити наявні загрози. Рушниця Пакла вважається першим у світі кулеметом (хоча за сучасною термінологією це не зовсім так).

І все б нічого, якби Пакл не додав до свого винаходу кілька конструкцій із сумнівними функціями. Насамперед це стосувалося куль. Коли зброю використовували проти християн — вона стріляла стандартними. Однак коли поставала загроза у лиці мусульман — мали використовувати кулі квадратної форми.

Відповідно до патенту, вони мали завдати більше шкоди релігійним супротивникам, а також переконати їх у "перевазі християнської цивілізації".

У 1717 році проєкт презентували та випробували у Вулвічі. Однак ударно-кременевий замок, який запалював патрони, виявився ненадійним. Це дуже важливий елемент під час стрільби у швидкій послідовності.

Пізніше, у 1721 році, Пакл запатентував і випустив свою рушницю на ринок, однак механізм і далі стримував розвиток технології та підставляв свого творця. Зрештою підприємство Пакла зазнало краху.

Іронією залишається те, що Пакл ніколи не дізнається, як майже через 150 років потому винайдуть той самий дизайн з новими стрілецькими механізмами, що назавжди змінить військову технологію. Звісно, за винятком квадратних куль.

Раніше Фокус писав про ще одного геніального винахідника та митця Леонардо да Вінчі та про його ідеї й теорії, записані "дзеркальним письмом", у його знаменитій книзі.