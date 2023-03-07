Изменившие историю события: археологи рассказывают о восстании против Птолемея V

Розеттский камень, обнаруженный в 1799 году, имеет не только лингвистическое, но и историческое значение. На нем описано восстание против фараона Птолемея V в 196 году до н.э.

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Розеттский камень известен не по своему содержанию, а как лексикон египетских иероглифов. Однако в тексте, высеченном на камне, говорится о жестоком восстании — в значительной степени потерянном для истории — определившем траекторию развития западной цивилизации, сообщают Phys.org.

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Если бы молодой фараон Птолемей V был свергнут, такие события, как восстание Хасмонеев (в результате которого создано Иудейское царство), отношения Клеопатры с Юлием Цезарем и Марком Антонием и даже возникновение христианства могли бы выглядеть совсем по-другому.

До недавнего времени история борьбы между греками и египтянами была известна только из греческих источников и отрывочных свидетельств типа граффити.

Профессор Роберт Литтман из Гавайского университета в Маноа вместе с Джей Сильверстрейн из Университета Ноттингем Трент обнаружили доказательства гражданской войны в Телль-Тимае — развалинах древнего города Тмуис в дельте Нила в Египте.

В 2009 году следы сожженных зданий с оставшимися на месте керамическими сосудами привели к предположению, что в Телль-Тимае произошло катастрофическое событие: разрушения были широкомасштабными и после них пришлось заново отстраивать разрушенный город. Также накопились доказательства, включая оружие и непогребенные тела, наглядно указывавшие на эпизод чрезвычайного насилия.

На одном из тел были старые раны (свидетельствующие о том, что он был воином) и свижие раны (свидетельствующие о том, что он умер насильственной смертью). Мужчину нашли в печи, а это позволяет предположить, что он залез туда, чтобы скрыться, и, возможно, умер от ран.

Датирование разрушений

Определив разрушение в городе Тмуис, ученые хотели узнать, почему оно стало жертвой войны.

[ + – ] Свидетельства из других мест в дельте указывают на то, что восстание имело экономические и политические последствия для присоединившихся к нему городов Фото: Public Domain

Установить точное время событий при археологических раскопках достаточно сложно. Однако в одной комнате хранились доказательства, которые позволили установить более точное датирование: археологи обнаружили сокровище монет, датировавшееся временем правления фараона Птолемея IV, тогда как все монеты из верхнего слоя датировались Птолемеем VI. Обеденный сервиз на четырех также имел несколько характерных сосудов в афинском стиле, позволяющий отнести их к первой четверти II века до н.э., а именно времен правления Птолемея V.

Птолемей V Эпифан, который был еще мальчиком, когда его отца убили в 204 году до н.э., пришел к власти в неспокойное время. Из-за внешних войн экономика пришла в упадок, а среди коренного египетского населения, которое больше не желало жить как люди второго сорта, в то время как македонская династия и греческие империалисты процветали за их счет, вспыхивали жестокие восстания.

Птолемей V известен благодаря Мемфисскому декрету 196 года до н.э., в котором жрецы Птицы (приверженцы династии Птолемеев) провозгласили помазание Птолемея V как божественного фараона Египта. В этом декрете они описали успешное ведение Птолемеем войны против египетских повстанцев и отметили его успехи в осаде города, расположенного недалеко от Тмуиса.

Декрет высечен на жестком камне, а его копии были размещены во всех храмах. Он написан иероглифами, демотическим и греческим языками, чтобы все могли его прочитать. Самая известная на сегодня копия была найдена в дельте Нила французским офицером в 1799 году называется Розеттским камнем.

Он оказался ключом, который филолог Жан-Франсуа Шампольон использовал для расшифровки египетских иероглифов.

Каковы последствия египетского восстания?

Свидетельства из других мест в дельте указывают на то, что восстание имело экономические и политические последствия для присоединившихся к нему городов, например, закрытия гаваней.

[ + – ] Мужчину нашли в печи, а это позволяет предположить, что он залез туда, чтобы скрыться, и, возможно, умер от ран Фото: Public Domain

Другой каменный декрет рассказывает о греческом полководце Аристонике, возглавлявшем часть войск Птолемея V, и его кампании по искоренению последних повстанцев в Телль-эль-Баламуне, городе к северу от Тмуиса.

Исторические рассказы, отчеканенные на Розеттском камне и камне Аристоника, совпадают со свидетельствами, найденными учеными в Тмуисе. Города центральной дельты Нила сыграли немаловажную роль в великом восстании, и их жители сильно пострадали за это.

Результат египетского восстания против эллинистического империализма имел далеко идущие последствия. Египтяне назначили своих фараонов и с помощью нубийцев установили контроль над большей частью Египта.

После 20 лет конфликта эллинистическая военная машина подавила восстание, а последние лидеры повстанцев были убиты, когда они прибыли на мирные переговоры в город Саис в дельте Нила.

После установления контроля за Египтом династия Птолемеев играла ключевую роль в геополитике восточного Средиземноморья. Она поддержала еврейское восстание против сирийской династии Селевкидов, основав Иудейское царство.

Тмуис был отстроен как город, полный греческих колонистов, и вскоре стал региональным центром власти, когда династия Птолемеев отняла власть у египетских храмовых жрецов, участвовавших в восстании.

Превращение Тмуиса из маленького приточного городка в региональную столицу отражает руку правительства, которое хотело быть уверенным, что ни одно большое восстание людей, что он руководил, больше никогда не будет представлять угрозы для его контроля.

Ранее Фокус рассказывал о ханаанских текстах, расшифрованных учеными. Они сравнивают их с Розеттским камнем.